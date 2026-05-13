IMSS: Los 8 documentos que necesitas para tramitar tu pensión este 2026 bajo el régimen 73

Conoce aquí cuáles son los ocho documentos que necesitas para tramitar tu pensión del IMSS en 2026.

Tramitar la pensión ante el IMSS en 2026 no es complicado, pero sí necesita seguir un orden. Si perteneces al régimen 73, es decir, comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, hay ocho documentos que necesitas presentar para iniciar el trámite.

Aquí te explicamos cuáles son esos documentos, para qué sirve cada uno y en qué momento te los van a pedir, además de los puntos que debes revisar antes de acudir a la subdelegación del IMSS o a tu AFORE.

¿Qué documentación necesito para tramitar mi pensión del IMSS?

La documentación que necesitas para tramitar tu pensión del IMSS es básica, pero debe estar completa y vigente:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Número de Seguridad Social (NSS). CURP. Acta de nacimiento certificada. Estado de cuenta de tu AFORE o constancia que acredite en qué administradora estás registrado. Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria a tu nombre. Resolución de pensión o negativa de pensión emitida por el IMSS. Comprobante de domicilio reciente.

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Si ya te vas a pensionar por el Régimen 73, es decir, si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, necesitas cumplir con lo siguiente:

Tener mínimo 500 semanas cotizadas.

El monto de tu pensión dependerá de la edad en la que te retires.

Así funciona el porcentaje que te corresponde:

65 años: pensión por vejez, 100%.

64 años: cesantía, 95%.

63 años: 90%.

62 años: 85%.

61 años: 80%.

60 años: 75%.

Para calcular tu pensión, el IMSS toma en cuenta el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente los últimos cinco años de trabajo, así como tu nivel salarial.

¿Qué es lo primero que tengo que hacer para pensionarme?

Lo primero que tienes que hacer para pensionarte es acudir a la subdelegación del IMSS que te corresponda y presentar formalmente tu solicitud de pensión.

Una vez que el IMSS te entregue la resolución o negativa de pensión y sepas bajo qué modalidad te retiras, el siguiente paso es acudir a tu AFORE para iniciar el trámite de disposición de recursos.

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En la AFORE deberás entregar la documentación solicitada junto con la Solicitud de disposición de recursos, debidamente llenada y firmada. Con esto, la administradora inicia el proceso para entregarte los recursos que te correspondan.

¿Cuánto tiempo tarda el trámite de pensión en el IMSS?

El trámite de pensión en el IMSS podría tardar, aproximadamente, entre 15 y 30 días hábiles. Una vez que el IMSS emite la resolución, la AFORE tiene un plazo máximo de 6 días hábiles para poner a tu disposición los recursos, los cuales se depositan directamente en la cuenta bancaria que registraste.

Si hay inconsistencias en tus datos o documentos incompletos, el proceso puede alargarse.

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