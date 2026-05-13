Sedes del Mundial 2026: ciudades y estadios en México, Estados Unidos y Canadá

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá, con el Estadio Azteca (Banorte) como sede de la inauguración el 11 de junio y el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey como escenario de la gran final el 19 de julio. Es la primera Copa del Mundo organizada por tres países al mismo tiempo.

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¿Cuántas sedes tiene el Mundial 2026?

Son 16 ciudades anfitrionas distribuidas así: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Es la mayor cantidad de estadios desde el Mundial de 2002 en Japón y República de Corea.

La FIFA dividió las sedes en tres regiones geográficas: occidental (Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Guadalajara), central (Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Monterrey y Ciudad de México) y este (Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami).

Sedes de México en el Mundial 2026

México tiene tres estadios, todos con historia mundialista o con infraestructura de primer nivel:

Ciudad de México — Estadio Azteca: El histórico Estadio Azteca, con capacidad superior a 83,000 aficionados, se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas. Ya lo hizo en 1970 y 1986, con Pelé y Maradona como protagonistas. Aquí arranca el torneo el 11 de junio con México vs. Sudáfrica.

Guadalajara — Estadio Akron: Con aforo cercano a 49,000 espectadores, ha fortalecido su infraestructura tecnológica y su oferta comercial para mejorar la experiencia del público. El Tri jugará aquí su segundo partido de grupos.

Estadio Guadalajara Mundial 2026 / Jam Media Ampliar

Monterrey — Estadio BBVA: Con capacidad para 53,000 aficionados, es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina y ha incorporado mejoras en sostenibilidad, conectividad y servicios premium.

Sedes de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos alberga la mayor parte del torneo con 11 estadios, todos adaptados desde recintos de la NFL:

Nueva York/Nueva Jersey — MetLife Stadium (82,500 aficionados) — sede de la Final del 19 de julio. Su exterior está cubierto de aluminio y cuenta con luces interiores que permiten iluminarlo con cualquier color.

Dallas — AT&T Stadium (94,000 aficionados) — es el estadio más grande de la NFL, conocido como “La Estrella de la Muerte”.

Los Ángeles — SoFi Stadium (70,000 aficionados) — uno de los estadios más modernos del mundo, con techo translúcido y una pantalla 360°. Alberga el debut de Estados Unidos y fue construido específicamente en 2020 para eventos de esta escala.

Miami — Hard Rock Stadium (65,000 aficionados) — sede del partido por el tercer lugar el 18 de julio. Casa de los Miami Dolphins de la NFL y del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Atlanta — Mercedes-Benz Stadium (75,000 aficionados) — uno de los recintos más reconocibles del país por su forma geométrica y su techo retráctil.

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Seattle — Lumen Field (72,000 aficionados) — casa de los Seattle Sounders de la MLS y los Seahawks de la NFL, recibirá cuatro partidos de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos.

Filadelfia — Lincoln Financial Field (68,500 aficionados) — inaugurado en 2003 precisamente con un partido entre FC Barcelona y Manchester United.

Boston — Gillette Stadium (65,000 aficionados) — ubicado en Foxborough, Massachusetts, es casa de los New England Patriots. Está siendo renovado antes de la Copa Mundial.

Houston — NRG Stadium (72,220 aficionados) — inaugurado en 2002 y casa de los Texans de la NFL, albergará siete partidos, una de las cargas más altas de todo el torneo.

Kansas City — Arrowhead Stadium (73,000 aficionados) — el más antiguo de los 11 estadios estadounidenses, inaugurado en 1972, reconocido por la verticalidad de sus tribunas y por ser uno de los más ruidosos de la NFL.

San Francisco — Levi’s Stadium (69,000 aficionados) — ubicado en Santa Clara, California, fue sede del último Super Bowl y albergará seis partidos del Mundial.

Mercedes-Benz Stadium Mundial 2026 / Stew Milne - FIFA Ampliar

Sedes de Canadá en el Mundial 2026

Canadá participa con dos ciudades:

Toronto — BMO Field (45,000 aficionados) — donde Canadá abre su Mundial el 12 de junio.

Toronto Stadium Mundial 2026 / Cole Burston - FIFA Ampliar

Vancouver — BC Place — con un aforo de 54,000, fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.

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El Mundial 2026 marcará un hito que ningún otro torneo había logrado: el Estadio Azteca se convertirá en el único recinto en la historia en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas — 1970, 1986 y 2026 — superando su propio récord como el estadio con más juegos mundialistas. Mientras tanto, a 3,500 kilómetros de distancia, el MetLife Stadium de Nueva Jersey coronará al nuevo campeón del mundo. Por segunda vez en la historia, el mismo torneo abrirá y cerrará en países diferentes. En 2002, la inauguración se realizó en Corea del Sur, mientras que la final se disputó en Japón.