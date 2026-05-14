Brote de norovirus en crucero deja 100 contagios y aislamiento de 1,700 pasajeros tras muerte a bordo

Un brote de norovirus a bordo del crucero Ambition, que zarpó desde Estados Unidos, desató una emergencia sanitaria internacional tras confirmarse más de 100 casos de infección entre pasajeros y tripulación. La situación escaló luego de la muerte de un pasajero británico de edad avanzada con síntomas gastrointestinales, lo que llevó a las autoridades francesas a ordenar el aislamiento del barco en el puerto de Burdeos, con alrededor de 1,700 personas a bordo.

El episodio se desarrolló rápidamente en un entorno de alta vulnerabilidad, donde el virus se propagó entre espacios cerrados y de convivencia estrecha. Los síntomas reportados incluyeron vómito, diarrea, náuseas y malestar general, lo que inicialmente generó sospechas de intoxicación alimentaria, aunque posteriormente los análisis apuntaron a un brote viral compatible con norovirus.

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Pasajeros confinados y escalas suspendidas tras la emergencia sanitaria

Las autoridades sanitarias implementaron un protocolo de aislamiento dentro del crucero, con pasajeros enfermos confinados en sus camarotes y equipos médicos realizando evaluaciones y toma de muestras a bordo. El desembarco fue restringido únicamente a personas sin síntomas, bajo estrictos controles sanitarios.

Entre las medidas operativas derivadas del brote se incluyeron:

Suspensión de la escala en Ferrol, España

Vigilancia sanitaria reforzada en puertos como Bilbao

Evaluación constante de condiciones antes de permitir desembarcos

Control estricto de contacto entre pasajeros y tripulación

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Norovirus en cruceros: un riesgo recurrente en viajes internacionales

El caso del Ambition exhibe la vulnerabilidad de los cruceros frente al norovirus, uno de los agentes más comunes de gastroenteritis en entornos cerrados. Su alta capacidad de transmisión por contacto directo, superficies contaminadas y alimentos lo convierte en un desafío constante para la industria marítima.

De forma paralela, otro crucero en la región de Bahamas reportó más de 100 contagios adicionales en días recientes, lo que refuerza la preocupación global sobre la recurrencia de estos brotes. Autoridades sanitarias reiteran que el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y el aislamiento inmediato de casos siguen siendo las principales herramientas de contención.

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