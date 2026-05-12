Protestas de maestros y estudiantes universitarios contra Milei; ¿Qué está pasando con la educación en Argentina?

Argentina está pasando por un proceso difícil en estos últimos días debido a una ola de protestas contra las políticas de su presidente, Milei. Miles de estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores universitarios salieron a las calles de Buenos Aires y otras ciudades porque aseguran que las medidas económicas del gobierno están afectando gravemente a la educación pública.

Te contamos qué está pasando en el país sureño y cuál es el objetivo de las políticas que comienzan a resonar cada vez más fuerte con sus leyes ultraderechistas.

¿Qué está pasando en Argentina con la ola de protestas masivas a favor de la universidad pública?

Desde que el presidente Milei implementó un fuerte plan de austeridad para reducir el gasto público en Argentina, todo ha ido empeorando. Él llama a esto la “motosierra”, una forma de decir que está recortando gastos del gobierno para bajar la crisis económica y la inflación.

El problema es que muchos sectores aseguran que esos recortes ya están golpeando servicios importantes como:

Universidades públicas

Hospitales universitarios

Ciencia e investigación

Salarios de profesores y trabajadores

Según universidades argentinas, el presupuesto perdió muchísimo valor frente a la inflación y muchos docentes ya no pueden sostenerse económicamente.

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¿Cuál es el objetivo de la nueva ley de educación pública en Argentina, según Milei?

La llamada “Ley de Financiamiento Universitario”, busca obligar al gobierno argentino a garantizar dinero suficiente para que las universidades puedan seguir funcionando normalmente. Entre las cosas que busca esta ley son:

Actualizar el presupuesto conforme a la inflación

Garantizar salarios para maestros y trabajadores

Mantener investigaciones científicas

Evitar el cierre o deterioro de universidades y hospitales universitarios

Asegurar becas y funcionamiento académico básico

¿Por qué esta protesta estudiantil a favor de la universidad pública es tan importante?

Porque refleja algo más grande que solo universidades. En Argentina ya existen protestas frecuentes contra varias medidas tomadas por Milei relacionadas con:

Educación

Salud

Pensiones

Empleo

Reformas laborales

Lo que pone en cuestión el descontento social que sigue creciendo en algunos sectores del país, afectando sobre todo a la población de distintas clases sociales, principalmente a la baja y media.

Sin embargo, esta fue la que detonó que salieran la mayoría de los protestantes pues, hasta artistas como CA7riel y Paco Amoroso, hicieron un llamado a unirse a estas protestas para defender el derecho de la educación pública.