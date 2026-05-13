Trump y Xi se reúnen en China en medio de tensión por Taiwán e Irán (Photo by Alex Wong/Getty Images) / Alex Wong

Donald Trump aterrizó en China para sostener conversaciones de alto nivel con el presidente chino, Xi Jinping, en una visita marcada por tres temas que hoy mantienen bajo presión a la economía mundial. Taiwán, la guerra comercial y el creciente papel de Irán en el tablero geopolítico. La reunión ocurre mientras Washington endurece su discurso frente a Pekín y aumenta la preocupación internacional por una posible escalada militar en Asia.

La Casa Blanca busca frenar tensiones comerciales y recuperar margen de negociación en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial y cadenas de suministro. Pero el punto más sensible sigue siendo Taiwán, la isla que China considera parte de su territorio y que Estados Unidos continúa respaldando militar y políticamente. Analistas internacionales consideran que cualquier movimiento en la región podría impactar desde los mercados financieros hasta la industria tecnológica global.

Al mismo tiempo, Irán se convirtió en otro foco de presión dentro de las conversaciones. China mantiene vínculos económicos y energéticos con Teherán, mientras Trump intenta fortalecer alianzas para contener la influencia iraní en Medio Oriente. El encuentro con Xi no solo representa una negociación diplomática, también podría definir el tono de la relación entre las dos mayores potencias del planeta durante los próximos años.

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Taiwán se mantiene como el tema más explosivo entre China y Estados Unidos

La tensión alrededor de Taiwán volvió a escalar tras ejercicios militares chinos cerca del estrecho y nuevas advertencias desde Washington. El tema preocupa especialmente porque la isla concentra buena parte de la producción mundial de microchips avanzados, esenciales para teléfonos, inteligencia artificial, automóviles y sistemas militares.

Por qué Taiwán importa al mundo

Produce algunos de los semiconductores más avanzados del planeta

Es estratégica para la industria tecnológica global

China insiste en recuperar control sobre la isla

Estados Unidos mantiene apoyo político y militar

Una crisis afectaría mercados, comercio y cadenas de suministro

La guerra comercial entre Trump y China vuelve al centro de la agenda

Aunque la rivalidad entre ambas potencias nunca desapareció, la visita de Trump busca reactivar negociaciones sobre aranceles, exportaciones tecnológicas y restricciones comerciales. Empresas estadounidenses presionan para reducir incertidumbre, especialmente en sectores vinculados con chips, manufactura y energía.