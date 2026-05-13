Misterio en el Mediterráneo: barco ruso hundido habría transportado reactores nucleares para Corea del Norte

El hundimiento del carguero ruso Ursa Major volvió a generar alarma internacional luego de que investigaciones periodísticas revelaron que la embarcación presuntamente transportaba componentes para reactores nucleares destinados a Corea del Norte. El caso, ocurrido originalmente en diciembre de 2024 frente a las costas de España, volvió a tomar fuerza este mayo de 2026 tras nuevas filtraciones y reportes sobre la carga del buque.

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¿Qué transportaba el barco ruso Ursa Major antes de hundirse?

De acuerdo con investigaciones retomadas por medios internacionales, el Ursa Major se hundió entre España y Argelia después de varias explosiones registradas en su sala de máquinas. El barco pertenecía a Oboronlogistika, empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso y sancionada por Estados Unidos y Reino Unido desde la invasión rusa a Ucrania.

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According to CNN, one NATO member country may have sunk a Russian ship to stop the transfer of nuclear technology to North Korea.



The cargo ship Ursa Major, which was carrying components of two nuclear reactors, sank… pic.twitter.com/OsgJ14oJII — Visioner (@visionergeo) May 12, 2026

El capitán de la embarcación declaró posteriormente a investigadores españoles que parte de la carga, registrada oficialmente como “mercancía no peligrosa”, en realidad correspondía a componentes para dos reactores nucleares similares a los utilizados en submarinos. Según las investigaciones, el destino final habría sido Corea del Norte, específicamente el puerto de Rason.

Las sospechas sobre una posible transferencia nuclear hacia Corea del Norte

Las sospechas aumentaron debido a las circunstancias del hundimiento. Investigadores españoles detectaron daños en el casco compatibles con posibles minas o torpedos. Además, días después del incidente apareció en la zona el buque espía ruso Yantar, mientras se reportaban nuevas explosiones submarinas cerca de los restos del carguero.

❗️⚓️🇷🇺 - Sinking of Russian Cargo Ship Ursa Major Sparks Allegations of Nuclear Cargo



The Russian cargo ship Ursa Major, owned by Oboronlogistika—a logistics firm affiliated with the Russian Defense Ministry and under U.S. sanctions—sank in international waters in the… pic.twitter.com/LuQWomW2VR — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 29, 2025

El Ursa Major zarpó desde San Petersburgo rumbo oficialmente a Vladivostok, pero analistas consideran extraña la ruta marítima elegida para transportar piezas tan sensibles cuando Rusia cuenta con conexiones ferroviarias directas hacia el Lejano Oriente.

Cómo el hundimiento del Ursa Major elevó la tensión entre Rusia y Occidente

El hundimiento dejó dos tripulantes desaparecidos y 14 rescatados por autoridades españolas. El pecio permanece a unos 2 mil 500 metros de profundidad, lo que ha dificultado la recuperación de pruebas y las investigaciones oficiales.

Hasta ahora, Rusia no ha confirmado que el barco transportaba tecnología nuclear para Corea del Norte. Sin embargo, el caso elevó la tensión geopolítica entre Moscú, Occidente y Pyongyang, especialmente después de la creciente cooperación militar entre Rusia y el régimen de Kim Jong-un durante la guerra en Ucrania.