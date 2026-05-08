Hantavirus: qué tan mortal es realmente y por qué expertos insisten en detectarlo a tiempo (Photo by Arman Onal/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El hantavirus sigue dando de qué hablar a propósito de los recientes casos ligados al crucero MV Hondius y algunos contagios reportados en Sudamérica. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, especialistas y organismos internacionales mantienen vigilancia por la gravedad que puede alcanzar en ciertos pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que no se trata de un virus nuevo ni de una amenaza similar al COVID-19, pero sí de una infección que puede ser altamente mortal cuando evoluciona a cuadros respiratorios severos.

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¿Qué tan mortal es el hantavirus?

La cifra que más preocupa a los expertos está en la tasa de letalidad. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, la forma más grave detectada en América, puede tener una mortalidad cercana al 38%.

En algunos brotes registrados en Sudamérica, particularmente relacionados con el llamado virus Andes, la mortalidad ha llegado incluso a niveles cercanos al 40% o 50%, según datos recopilados por autoridades sanitarias y organismos internacionales.

La OMS explica que el riesgo aumenta porque los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe común. Fiebre, dolor muscular, cansancio o malestar general pueden avanzar rápidamente hacia complicaciones respiratorias graves en cuestión de días.

El virus de los Andes y el foco de atención en Sudamérica

Uno de los nombres que más aparece en los reportes recientes es el Andes virus, una variante de hantavirus identificada en países como Argentina y Chile. La OMS lo considera especialmente relevante porque es una de las pocas cepas donde se ha documentado transmisión limitada entre personas.

Aun así, expertos aclaran que este tipo de contagio requiere contacto muy estrecho y prolongado, por lo que el riesgo para la población general continúa siendo bajo. El principal mecanismo de infección sigue siendo la exposición a roedores infectados o a partículas de orina y heces secas suspendidas en el aire.

Los CDC recuerdan que limpiar bodegas, cabañas, almacenes o espacios cerrados infestados sin medidas de protección sigue siendo el escenario más común de contagio.

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Cómo se trata el hantavirus y por qué no existe una cura específica

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. Tanto la OMS como los CDC señalan que la atención médica se concentra en soporte hospitalario intensivo para ayudar al paciente mientras el organismo combate la infección.

Los casos graves suelen requerir oxígeno suplementario, monitoreo constante e incluso ventilación mecánica cuando el daño pulmonar progresa rápidamente. La detección temprana es considerada uno de los factores más importantes para mejorar la posibilidad de supervivencia.

Especialistas también han advertido sobre la desinformación que circula en redes sociales. Los organismos internacionales mencionados descartan que remedios virales o suplementos como zinc, ivermectina o vitaminas tengan evidencia científica para curar la enfermedad.

Lo que dicen OMS y CDC sobre el riesgo actual

Hasta ahora, la OMS mantiene que el riesgo internacional por los casos recientes sigue siendo bajo y no existe evidencia de una expansión descontrolada del virus. Las autoridades sanitarias insisten en que el hantavirus continúa siendo una enfermedad rara comparada con otros virus respiratorios.

Los expertos también subrayan que la prevención sigue enfocada en evitar contacto con roedores y extremar precauciones al limpiar espacios potencialmente contaminados. Ventilar áreas cerradas y usar protección adecuada son parte de las recomendaciones básicas emitidas por las autoridades de salud.

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