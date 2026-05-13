Diego Luna conquista Cannes: Así fue el estreno mundial de “Ceniza en la boca”

La proyección de la película se realizó este miércoles por la tarde en una abarrotada Sala Buñuel del Palacio de Festivales / Andreas Rentz

El actor mexicano Diego Luna regresó al Festival de Cannes para presentar su nuevo largometraje como director, “Ceniza en la boca”, inspirado en la novela homónima de Brenda Navarro, que habla de una pareja de hermanos, Lucila y Diego, que tras varios años de ausencia alcanzan a su madre en España, a donde ella migró para buscar un mejor futuro.

Foto: Florencia Angeles Ampliar

¿De qué trata “Ceniza en la boca”?

La proyección de la película, que forma parte del programa Sesiones Especiales, se realizó este miércoles por la tarde en una abarrotada Sala Buñuel del Palacio de Festivales, donde el público dio una calurosa bienvenida a quien en 2010 viniera a presentar “Abel” y quien en este regreso agradeció en algunas palabras en francés al público por estar presente, además de dedicar a sus hijos la película que “le recuerda el padre que no quiere ser”.

Y es que la película habla “de los que tienen que buscar otro lugar”, pero también de las ausencias.

“Trata de lo que hacemos y lo dejamos de hacer, ojalá se quede en la reflexión lo que deberíamos estar haciendo, si logramos eso con esta película, habremos triunfado”, afirmó Diego Luna.

Exclusive first look at the trailer for Diego Luna’s Ashes (Ceniza en la Boca) 🎥



The film will premiere as part of the official selection of the Cannes Film Festival on May 13#Cannes2026 pic.twitter.com/6cYLpQvM2D — Letterboxd (@letterboxd) May 12, 2026

¿Quiénes acompañaron a Diego Luna en Cannes?

En la sala estuvieron presentes las protagonistas Adriana Paz y Anna Díaz, Gael García Bernal, productor ejecutivo de la película y quien participa este año en Cannes como protagonista del filme “The end of it” de María Martínez Bayona, así como el director Alfonso Cuarón.

Diego Luna estuvo acompañado de su hijo Jerónimo y de su pareja, Mariana de Tavira, quien este año viene a Cannes también con la película “Siempre soy tu animal materno” de la costarricense Valentina Maurel, seleccionada en la sección “Una Cierta Mirada”.

Aurore Marechal Ampliar

¿Cómo recibió el público la película de Diego Luna?

Al término de la película Diego Luna se dijo feliz del recibimiento del público, al tiempo de experimentar una mezcla de angustia y emoción, de paz de haber entregado la película y de compartir un momento “muy bonito” con Adriana Paz, que no había visto la película terminada, y con Anna Díaz para presentar por primera vez su trabajo al público de Cannes.

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