Trump maquilla visita a China con intenciones comerciales|Video

Donald Trump llegó este miércoles a Pekin en visita de tres días con una comitiva de altos representantes comerciales de diversos sectores incluyendo al CEO de Nvidia. / Alex Wong

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó a Pekin, China en donde sostendrá reuniones con Xi Jinping los días jueves y el viernes, entre los eventos de su agenda se cuentan una gran recepción en el Gran Salón del Pueblo, visita al Templo del Cielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un banquete de Estado, en una visita que se contempla girará en torno a la activación económica entre ambas naciones, al menos de parte de Estados Unidos.

A través de su cuenta de la Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó

“Pediré al presidente Xi, un líder de una distinción extraordinaria, abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a llevar a la República Popular a un más alto nivel... No he escuchado una idea que pueda ser más beneficiosa para nuestros increíbles países”, añadió el mandatario.

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Wheels down in Beijing!



President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

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¿Quiénes acompañan a Trump a China?

En su viaje a Pekin, al que Trump ha abanderado como cien por ciento comercial, se hizo acompañar por 18 altos cargos de la banca, agricultura, aviación y tecnología, entre ellos Jensen Huang, de Nvidia, quie inicialmente y de acuerdo con medios como CNBC no había sido invitado.

No obstante la Casa Blanca, corrigió y sumó al representante de Nvidia a la comitiva que llegó a China con Trump.

Incluso el mandatario corrigió plana:

“Jensen está actualmente en el Air Force One y, a no ser que le diga que se vaya, algo altamente improbable, la información de CNBC es incorrecta o como decimos en política: FAKE NEWS”, aseguró Trump.