Hantavirus vs COVID-19: cuáles son las diferencias y si podría convertirse en pandemia
OMS y CDC explican por qué el hantavirus no representa un riesgo de pandemia como el COVID-19 pese a su alta mortalidad
El hantavirus ha vuelto a llamar la atención tras recientes investigaciones sanitarias relacionadas con casos detectados en Argentina y pasajeros monitoreados en un crucero. Aunque muchas personas lo comparan con el COVID-19 por sus síntomas iniciales, especialistas y organismos internacionales aseguran que ambos virus funcionan de manera muy distinta.
La principal diferencia está en la forma de contagio. El COVID-19, provocado por el SARS-CoV-2, se transmite fácilmente entre personas a través del aire, algo que permitió su rápida expansión mundial. En cambio, el hantavirus suele contagiarse por contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados, principalmente en espacios cerrados o rurales.
De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transmisión entre humanos del hantavirus es extremadamente rara y se limita prácticamente a casos aislados asociados al virus Andes en Sudamérica.
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Por qué el hantavirus no se considera una amenaza como el COVID-19
Especialistas explican que el hantavirus tiene una capacidad de propagación mucho menor. Mientras el COVID-19 generó contagios masivos en ciudades, transporte y eventos públicos, el hantavirus suele aparecer en brotes focalizados relacionados con exposición ambiental.
Aun así, autoridades sanitarias advierten que sí puede ser una enfermedad grave. El CDC estima que alrededor del 38% de los casos respiratorios por hantavirus pueden resultar mortales, una cifra mucho más alta que la registrada globalmente con COVID-19.
La OMS ha reiterado que actualmente no existe evidencia de que el hantavirus tenga potencial para provocar una pandemia similar a la de coronavirus debido a su limitada transmisión humana.
Síntomas del hantavirus y COVID-19: las diferencias más conocidas
Hantavirus
- Fiebre y cansancio intenso
- Dolores musculares fuertes
- Dificultad respiratoria rápida y severa
- Relación frecuente con exposición a roedores
COVID-19
- Fiebre y tos
- Dolor de garganta y congestión
- Pérdida del olfato o gusto en algunos casos
- Contagio principalmente entre personas
Diferencias principales entre hantavirus y COVID-19
- COVID-19 se contagia fácilmente entre personas
- Hantavirus se relaciona principalmente con roedores infectados
- COVID-19 provocó una pandemia global
- Hantavirus suele generar brotes aislados
- El hantavirus tiene una tasa de mortalidad más alta
- El COVID-19 tuvo un nivel de transmisión mucho mayor
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Qué recomiendan las autoridades sanitarias
El CDC recomienda evitar contacto con excremento de roedores, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos y usar desinfectantes en zonas posiblemente contaminadas.
Expertos señalan que entender las diferencias entre ambos virus ayuda a evitar desinformación y alarmas innecesarias, especialmente ante recientes noticias relacionadas con casos de hantavirus en América Latina.