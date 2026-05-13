¿Por qué la “ajolotización” genera debate en CDMX?

Este miércoles en la mesa de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, llegó el tema de la “ajolotización”, llamada así a la acción de pintar e imponer ajolotes por toda la Ciudad de México, convirtiendo la acción en memes y conversación de sobremesa.

Especialistas cuestionan imagen urbana en la capital

#MesaDeAnálisis #AsíLasCosasW con @warkentin



🟥¿Qué pasa con la “ajolotización” en la CDMX?



José Manuel Úrquijo, mtro. en Comunicación Política por la George Washington University@ReyPeatonMX, urbanista



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El urbanista, Robeto Remes, refirió “pasamos de la ciudad que lo tiene todo, -porque ese es el lema de la administración pasada- a la ciudad que solo tiene ajolotes”, como ocurre en Coyacán, en donde que pese a su diversidad siguen pitando “Fridas Kahlos, más parecidas a Salma Hayek”; es decir hay un “encasillamiento” de personaje que impide exponer la diversidad que es la CDMX.

A esto, sumó la molestia de los capitalinos por ver cómo se multiplican las obras con ajolotes mientras se olvida o complica la movilidad e infraestructura, ejemplo de ello, la inundación de la CDMX ayer con una lluvia atípica.

Por su parte, José Manuel Urquijo, maestro en comunicación política por la George Washington University, recordó que fue a partir de la impresión del ajolote en los billetes de 50 pesos hecha por el Banco de México lo que dio visibilidad a la especie, que ahora, resulta molesto ver ,“es molesto no porque sea el ajolote, sino porque pareciera que está impuesto, que el gobierno está adoptando un elemento identitario y lo está multiplicando por todos los lados sin que la ciudadanía lo haya elegido”

Y refirió que “con la saturación simbólica que deja de comunicar se convierte en molesto, porque la experiencia de los ciudadanos no termina de mejorar del todo”.

¿Qué críticas hicieron sobre infraestructura y movilidad?

Debate sobre infraestructura y conservación del ajolote

Remes acusó que “el problema es el síntoma, la ciudad tiene otros problemas de estructura, de servicios, una ciudad que no se preparó para el Mundial y ha venido improvisando acciones”, “El rayo brugadizador es reflejo de la política turística”… no somos capaces de construir los relatos hacia adentro de los barrios a los que se podría vincular población y generar ingresos adicionales. No nos preparamos para eso, pintamos en las avenidas, pero no volteamos nunca hacia adentro”.

Urquijo pidió ”ver la evaluación de la jefa de gobierno para comprender el relato”, pues de acuerdo con algunas encuestas como Enkoll, dijo “empieza a verse la molestia con la pintura morada por todos lados”, pues señala que la infraestructura pública es evaluada por un 30% como un hecho “muy malo”. Entre obras y transportes solo el 40% tiene una opinión positiva.

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¿Qué plantean sobre la conservación del ajolote?

“El 70% de opiniones digitales en torno al Mundial en México manifiesta desencanto por mala organización”, señaló. “tenemos muchos elementos para mostrar como las runas arquitectónicas en el Centro de la Ciudad, la gastronomía, una historia basta que podríamos contar”. Aunque el ajolote nos hace diferentes, dijo “existe esa disonancia entre lo que nos quieren vender y lo que tu ciudadano adopta o rechaza”.

Finalmente, Remes consideró que hay otras prioridades en la Ciudad de México y la ajolotización es reflejo de un “gobierno capricho o metódico”, en tanto Urquijo vio ante la pérdida de la especie endémica “una gran oportunidad para poner los ojos en esta especia y multiplicar los esfuerzos de conservación… meterle el presupuesto que requiere, a los canales de Xochimilco y a su rescate y preservación.

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