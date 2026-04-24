Ajolote aparece en Reino Unido: especie mexicana en estado crítico fuera de su hábitat
El hallazgo apunta a un posible abandono o escape, en un contexto donde el comercio de especies exóticas sigue creciendo
Un ajolote malherido fue encontrado en una zona urbana de Reino Unido, muy lejos de su hábitat natural. El hallazgo ocurrió cuando una menor identificada como Evie Hill detectó al animal debajo de un puente.
El anfibio de origen mexicano (Ambystoma mexicanum), fue trasladado para recibir atención especializada tras confirmarse que no se encontraba en un entorno adecuado para su supervivencia. Los reportes señalaron que su estado físico sugiere exposición prolongada fuera de condiciones óptimas, lo que refuerza la hipótesis de la intervención humana.
Por qué este caso no es natural ni aislado
El ajolote es una especie endémica de Xochimilco, en México, donde su población silvestre ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. De acuerdo con datos de conservación, se encuentra catalogado en peligro crítico de extinción, con menos de mil ejemplares estimados en estado natural.
Su presencia en Europa no responde a migración ni adaptación natural. Expertos coinciden en que estos casos suelen estar ligados al comercio de mascotas exóticas o al uso en investigación científica, donde el ajolote es altamente valorado por su capacidad de regenerar tejidos.
Las hipótesis: abandono, escape, tráfico
Las líneas de investigación apuntan a tres escenarios principales:
- Mascota abandonada por particulares
- Escape desde laboratorio o acuario
- Liberación irresponsable en espacio público
En países europeos, la venta de ajolotes como mascotas está permitida bajo ciertas regulaciones, lo que incrementa el riesgo de abandono cuando los dueños no pueden mantener sus cuidados específicos. Este tipo de liberaciones representa un problema tanto para la especie como para los ecosistemas locales.
Un símbolo mexicano en riesgo
El ajolote no solo es un ícono biológico de México, también es un referente cultural y científico. Su capacidad única de regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro lo ha convertido en objeto de estudio en laboratorios de todo el mundo.
Sin embargo, esta popularidad también ha contribuido a su explotación fuera de su entorno natural. Casos como el registrado en Reino Unido evidencian una contradicción, mientras la especie lucha por sobrevivir en su hábitat original, su presencia en otros países depende completamente del manejo humano.
Qué pasará con el ajolote rescatado en Reino Unido
El ajolote encontrado permanecerá bajo resguardo especializado mientras se evalúa su estado de salud y viabilidad. Autoridades locales no han confirmado si será integrado a un programa de conservación o permanecerá en cautiverio.