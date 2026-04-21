Es mejor acostumbrarse a la ciclovía de Tlalpan, pero el paso elevado no tiene razón de ser

En la CDMX, la tendencia es que todas avenidas principales tengan ciclovía, por lo que es mejor acostumbrarse, pero el paso elevado “no tiene razón de ser”, señala urbanólogo. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Tras la inauguración incompleta de la ciclovía de la calzada de Tlalpan, el urbanólogo, Roberto Remes dijo “que no debe ser difícil para quien suele utilizar calzada de Tlalpan el tener ahora una ciclovía” y que “la tendencia general de la Ciudad de México es que todas las avenidas principales vayan teniendo una ciclovía”, por lo que dijo, es mejor acostumbrarse.

Sin embargo, en urbanólogo reconoció en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, la ciclovía de Chabacano a Pino Suárez es la parte pendiente “porque está la obra que no puedo defender, es el paso elevado de encima del Metro”.

Refirió que este paso elevado no estaba en la conversación de renovación urbana, y que “busca solo ser obra, no tiene una razón, no hay una demanda por ella ni resuelve ningún problema público”.

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En defensa de la ciclovía dijo “es benéfica y que tengamos los 300 kilómetros de vía eso hace que sea más seguro, funciona bien más de cinco kilómetros, lo puede hacer cualquier persona y va a ayudar mucho a la salud de la gente”.

Reconoció “no estamos acostumbrados y estamos partiendo de que los vehículos van a vuelta de rueda en hora pico”, por lo que señaló “el reto es hacer que funcione”.

Enfático señaló:

alzada de Tlalpan nunca debió ser considerada vía rápida, nunca debió ser una vía de 80 km/hr.” —

“Ahora estamos dándole forma y en un futuro deberíamos pensar en que el metro debe ir por debajo”.

¿En dónde hay ciclovías en la Ciudad de México?

Remes recordó que en la CDMX los tipos de ciclovías han sido diversas, “algunas plásticas, otras más improvisadas y otras con elementos como jardineras”

Una de las primeras, dijo, “es la de Revolución y Patriotismo que ha funcionado bien, ahora es esta de Calzada de Tlalpan lleva jardineras y con el agua podría ser un poco complicado su funcionamiento y para el tráfico, la proporción es de complejidad, pero es una obra en curso”.

¿Ecobici funciona?

Sore Ecobici, dijo “ ha sido un éxito hasta febrero de 2010 , pero el mantenimiento ha sido pésimo, la rotación de las bicicletas satura algunas estaciones y eso complica la vida para algunos usuarios, a mí me tocó una con la dirección trabada, no podía dar vuelta”.

“La licitación fue un error muy grave, provocó que secaron a la empresa para bajar costos, la implementación encareció los costos para la empresa y hoy tenemos un problema que habría que atender y ampliar la rede de Ecobici”.

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