Día Nacional del Ajolote 2026 en CDMX: agenda y actividades culturales en Axolotitlán este 1 de febrero

El Día Nacional del Ajolote se celebra en México desde 2018 con el propósito de visibilizar la importancia ecológica, científica y cultural de este anfibio endémico de los antiguos sistemas lacustres del Valle de México. La fecha busca llamar la atención sobre la situación de riesgo que enfrenta la especie en su hábitat natural, así como difundir su valor para la investigación científica, particularmente en estudios de regeneración celular y genética, y su presencia histórica en la cosmovisión y el patrimonio biocultural del país.

En la Ciudad de México, el eje de la conmemoración se concentra en Axolotitlán Museo del Ajolote, un espacio dedicado a la educación ambiental, conservación y exhibición de ejemplares vivos, ubicado en Parque Tarango, alcaldía Álvaro Obregón. Para esta jornada se ha preparado una programación especial que se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas, con actividades dirigidas a público general que integran divulgación científica, expresiones culturales, teatro, talleres educativos y experiencias interactivas enfocadas en el conocimiento y la preservación del ajolote.

TE RECOMENDAMOS: La memoria del viejo lago sacude a la capital: por qué los temblores se amplifican en la Ciudad de México

Programa de actividades culturales por horario (1 de febrero, Axolotitlán)

09:00 – 09:30

Apertura de puertas y bienvenida al público.

09:30 – 10:00

Recorrido libre por las instalaciones de Axolotitlán, con acceso a exhibiciones de ajolotes vivos y pabellones culturales.

10:00 – 10:45

Un viaje al pasado: el axolote y sus ancestros (conferencia inicial del programa).

(conferencia inicial del programa). 11:00 – 11:45

Salvar al ajolote desde su ADN (charla enfocada en genética y conservación).

(charla enfocada en genética y conservación). 11:45 – 12:30

Show especial con el luchador Ajolotl , que integra elementos de cultura popular y celebración comunitaria.

, que integra elementos de cultura popular y celebración comunitaria. 12:30 – 13:00

Regenerar sin magia : una charla científica sobre los mecanismos biológicos del ajolote.

: una charla científica sobre los mecanismos biológicos del ajolote. 13:00 – 14:00

Taller científico Pequeños datos, grandes habilidades: descubriendo al ajolote , orientado a públicos de distintas edades.

, orientado a públicos de distintas edades. 14:00 – 16:00

Obra de teatro: El vuelo del quetzal o la política como presagio . Esta puesta en escena, parte de la programación artística, propone una reflexión cultural vinculada a la jornada.

. Esta puesta en escena, parte de la programación artística, propone una reflexión cultural vinculada a la jornada. 16:00 – 16:45

Charla sobre emprendimiento y rescate animal , enfocada en proyectos con impacto social y ambiental.

, enfocada en proyectos con impacto social y ambiental. 16:45 – 18:00

Clausura de la jornada con mensajes finales y cierre del evento.

Información adicional

Lugar y acceso

El museo se ubica en Prolongación 5 de Mayo 521, 2do Parque Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Costo

La entrada general tiene un costo de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niñas y niños.

TE RECOMENDAMOS: Qué es el Catálogo de Brujería de la UNAM: así documentaba la Inquisición los casos de hechicería en la Nueva España

Contenido del evento

Además de las actividades señaladas, el programa contempla exhibiciones de ajolotes vivos (incluidas criaturas conocidas como “Gordita” y “Yectli”), un pabellón cultural con fotografía, un mercadito con alimentos y productos temáticos, así como proyecciones de documentales y animaciones relacionadas con el ajolote y su entorno.

Objetivo de la celebración

El día busca no solo ofrecer una experiencia pública alrededor del ajolote, sino también promover la educación ambiental y la conciencia sobre la preservación de los humedales y de esta especie en riesgo.