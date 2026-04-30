“Aquí ya ganó Morena”: El aterrador relato del secuestro masivo en las elecciones de Sinaloa

La acusación que hace el gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya hace énfasis en que se reunió con Los Chapitos quienes le ayudaron a ganar las elecciones y a cambio les permitió operar. Para respaldarlo robaron las boletas con los votos de los oponentes y secuestraron e intimidaron a los candidatos de la oposición.

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¿Cómo se vincula con las acusaciones contra Rocha Moya?

En entrevista con Carlos Loret de Mola la diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa, Paola Garate, relató como en las elecciones de 2021 por nueve horas fue víctima de un secuestro masivo por parte de narcotraficantes que aseguraban “aquí ya ganó Morena” y señaló que ha usado la tribuna para denunciar las “gravísimas atrocidades” del gobierno.

“No solamente soy yo fue un secuestro masivo que obviamente el miedo y la presión influyo para que nadie pudiera decir nada e hicieran como que no pasó nada… pero el calvario de las nueve horas o más, fue el más terribles de mi vida… no te imaginas pasar eso por participar en política, en democracia, cuando has dedicado tu vida a estudiar, a prepararte a ser una persona de bien, de valores, de principios”. — Paola Garate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa

La diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa dijo que aspiraba que la postura de hoy por parte del gobierno fuera el lado de la justicia y la gente, que la Presidenta asumiera protección no como líder de un partido sino como la mandataria de todas y todos los mexicanos.

¿Qué ocurrió durante el secuestro masivo en Sinaloa?

“Se escuchaba mucha más gente, ellos mismos hacían comentarios ahí, decían tenemos a medio Culiacán aquí… En la cajuela se veían varias personas también porque paseaban y gritaban o se quejaban… había información de mí, yo pedí mi credencial para votar por mí y pues no la pude recuperar ni nada de mis cosas”. — Paola Garate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa

Señaló que fue la única candidata que secuestraron, pero dentro de las víctimas se encontraban operadores de las colonias y secciones, gente de la alianza del PRI, PAN Y PRD, electores, activismo político que cualquier partido hace con su estructura.

“Yo sabía que este gobierno no iba a acabar bien, pero no sabía qué tan alto era el costo para inocentes, para tantos niños, jóvenes y personas que nada tienen que ver con esta situación y que hoy están pagando las consecuencias de eso y pagando con su vida o asesinados o desaparecidos”. — Paola Garate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa

Denuncias de intimidación y violencia política

Garate dio a conocer que desde 2023 ha pedido seguridad federal y se la han negado, denunció por violencia política de genero al general Gerardo Mérida que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y viene en la lista de los acusados; el senador por Morena, Enrique Inzunza, quien también presenta cargos la denunció por llamarlo “el acosado” y le implementaron medidas cautelares para eliminar toda publicación en redes sociales junto con una multa; y por denunciar irregularidades en un antro donde desaparecen jóvenes la subieron a una camioneta, la encañonaron y la amenazaron.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta sale en defensa del gobernador de Sinaloa, dice en innumerables ocasiones que no hay pruebas. Se burla de lo que presentó Estados Unidos, ataca al embajador, lo que sea para defender a Rocha Moya.



➡️Además, los malos datos de… pic.twitter.com/j3couDraOE — W Radio México (@WRADIOMexico) April 30, 2026

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