Mario Zamora asegura intervención del narco en elección de Sinaloa de 2021

Una acusación presentada en Estados Unidos señala que “Los Chapitos” habrían intervenido directamente en el proceso de la elección Sinaloa de 2021 robando papeletas con votos destinados a candidatos opositores, además de secuestrar e intimidar a aspirantes rivales para favorecer al entonces candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

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¿Qué denunció Mario Zamora sobre la elección de 2021?

En entrevista con Enrique Hernández Alcazar el diputado federal del PRI y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, afirmó la acusación y dijo que en su momento lo denunció y exigió al gobierno que se investigue de fondo.

“En su momento lo hicimos, pudimos poner una impugnación, esa misma noche, la misma noche de la elección cuando el Instituto Electoral sale y dice el conteo de los votos… yo salgo y digo, reconozco al Instituto Electoral y su conteo, pero les agradezco que a muchos de los compañeros nuestros ya los han soltado, pero les quiero pedir con humildad un favor, suelten a todos los demás que todavía tienen detenidos, privados de su libertad… ahí está la declaración pública”. — Mario Zamora, diputado federal del PRI y excandidato a la gubernatura de Sinaloa

¿Por qué no avanzó la impugnación?

El diputado federal del PRI señaló que ningún gobierno ni instancia investigó lo sucedido, días después pensó en poner una impugnación electoral, aunque la ventaja era muy grande con la finalidad de que en un futuro alguien quisiera saber lo que pasó y que hubiera un registro de los antecedentes, pero fue muy difícil armar el documento porque la gente tenía miedo y no había abogados que quisieran firmar la denuncia.

“Alejandro Moreno, presidente del PRI, me habla y me dice, ¿cómo que no hay un abogado? yo te lo voy a mandar de México, llegó el abogado, firmó, se regresó, incluso fuimos a la OEA, me acompañó, por supuesto Alejandro Moreno, Marco Cortés, dejamos el documento… pero el que en ese momento era el coordinador de los diputados del PRI, en Sinaloa, porque ya no es no es priista, y hoy entiendo muchas razones del por qué, va a los medios de comunicación y dice, fíjense que nos enteramos que por ahí el candidato Mario Zamora anda queriendo poner una impugnación, pues, si la pone será a título personal, porque nosotros en el PRI vamos a tener una reunión con el gobernador electo, hay que ver hacia adelante”. — Mario Zamora, diputado federal del PRI y excandidato a la gubernatura de Sinaloa

¿Cuál es el panorama actual en Sinaloa?

Zamora mencionó que en Sinaloa hay mucha preocupación, no hay un solo indicador que muestre que el estado va bien, en ningún sector, se registran afectaciones en el campo, la ganadería, la pesca, el turismo, la generación de empleos, la micro y pequeña empresa y la inversión.

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