Ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 fue trabajo de ingeniería criminal

En la elección de 2021 en Sinaloa no hubo denuncias de la población por temor; lo que hizo el INE fue recoger testimonios de las actas, lo cual no fue suficiente para proceder y anular la elección.

No solo Sinaloa, en las elecciones de 2021 desde Baja California hasta el sur hubo una serie de resultados electorales que no se explicaban… el caso de Sinaloa fue muy particular, no fue una cosa masiva lo de Sinaloa en donde el crimen organizado pudiera estar metido en todo el andamiaje electoral, fue una ingeniería electoral, señaló el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Intervención focalizada en procesos electorales

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el exsecretario ejecutivo del INE detalló,

Sabían dónde había casillas definitivas para el resultado de gubernatura, lo que hicieron en Sinaloa fue incidir directamente en esos puntos”. —

Ingeniería criminal electoral: Secuestro de operadores en #Sinaloa



"A los operadores principales, tanto en términos logísticos como financieros, se les secuestró tres días (…) hasta cinco días. Esto no fue entonces una operación masiva, indiscriminada, sino un actuar de una… pic.twitter.com/tFnqkhR2GI — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 1, 2026

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Recordó que antes de las elecciones del 2021 había referencias de injerencias del crimen organizado, cooptación de autoridades ya electas, o de presidentes municipales en lugares importantes para el crimen organizado, municipios para uso de cultivo o trasiego de droga.

Hubo referencias de otras elecciones en las que el crimen organizado se interesó en poner candidatos, llevar candidatos a los partidos para que a través de ellos se postularan, “pero en el 2021 vimos como el crimen organizado metido en las elecciones, financiando campañas, coaccionando a la población de una manera mucho más clara”.

El problema que tuvimos como autoridades electorales es que no hubo denuncias”, —

Solo hubo referencias, pero afirmó “necesitábamos una denuncia para proceder con autoridad electoral y tener elementos para iniciar una investigación, esto no sucedía, la gente tenía mucho temor, sobre todo en Sinaloa”.

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Falta de denuncias y consecuencias

El avance del crimen organizado en la política



Antes lo que hacía el #CrimenOrganizado era ir con la autoridad electa y cooptarla. “En el 2021 lo que vimos fue un cambio (…) el crimen organizado metido en las #Elecciones, financiando campañas y coaccionando a la población",… pic.twitter.com/HYJtkJLwCT — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 1, 2026

Detalló que hubo referencias más claras solo después de las elecciones, pero sin dar paso a denuncia alguna.

Otra operación no denunciada, es que “a los operadores de la coalición opositora integrada por PAN, PRI Y PRD, pero en particular el PRI que era el partido más fuerte en Sinaloa, a los operadores principales tanto en términos logísticos como financieros se les secuestró tres días antes de la jornada e incluso hasta cinco días antes”. El mismo día de la jornada se detuvo a otros operadores , “eso no fue una operación masiva e indiscriminada, sino una ingeniería específica para poder ser efectivos; ahí lo que importaba era la gubernatura de Sinaloa”.

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¿Por qué no actuó el INE?

#Sinaloa2021: Elecciones de miedo



“Fueron semanas después, incluso de la propia #JornadaElectoral, cuando nos llegaron ya referencias mucho más claras de lo que había pasado. Gente que se atrevía a acercarse, pero no daba paso a hacer alguna denuncia para que procediéramos a una… pic.twitter.com/kljH2ihI75 — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 1, 2026

Con las actas de las casillas se trató de recoger evidencia para documentar la elección, en Michoacán también hubo elección e incluso llegó la evidencia que se acumuló como INE documentando todo el conjunto de datos que la gente había denunciado y se habían asentado en las actas de las casillas, y el caso llegó a la Sala Superior del Tribunal lo que llevó a la anulación de elección en cuatro municipios por presencia del crimen organizado.

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