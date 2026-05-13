Jubilación anticipada para empleados de la Generación Y: El esquema que definió Sheinbaum

La edad mínima para jubilarse en el ISSSTE, según el decreto vigente, es de 58 años para hombres y 56 para mujeres.

La jubilación anticipada para trabajadores de la Generación Y puede ser una realidad bajo un esquema del ISSSTE que se anunció hace un año y fue definido por la presidenta Claudia Sheinbaum, ayudando a quienes comenzaron a cotizar desde jóvenes y hoy buscan saber si podrán retirarse antes de lo previsto.

¿Qué es el retiro anticipado en el ISSSTE?

El retiro anticipado en el ISSSTE es el derecho de jubilarse antes de una edad más alta para las personas trabajadoras del Estado que están bajo el régimen del Décimo Transitorio.

Este esquema, respaldado por decreto, detuvo el aumento progresivo de la edad de jubilación y, con los años, esa edad empieza a disminuir.

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¿Trabajadores de la Generación Y podrán jubilarse anticipadamente?

Trabajadores de la Generación Y podrían jubilarse anticipadamente si cumplen con todos los requisitos. Aunque parte de las personas pertenecientes a esta generación pudo haber ingresado al mundo laboral cerca de la reforma de 2007, también hay muchas otras que tienen oportunidad.

Pero no es suficiente con la edad ni con pertenecer a la Generación Y. El beneficio aplica para quienes:

Están en el Décimo Transitorio del ISSSTE

No optaron por bonos de pensión

Cumplen con los años de cotización requeridos

Si una persona de la Generación Y cumple con esas condiciones, sí podrá acceder a la jubilación bajo este esquema, incluyendo el carácter anticipado en función de los años trabajados.

Si estás en el esquema de cuentas individuales, esto no te aplica.

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¿Cuál es la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE?

La edad mínima para jubilarse en el ISSSTE, según el decreto vigente, es de 58 años para hombres y 56 para mujeres.

Esa edad se mantiene como punto de partida y ya no sube más. A partir de ahí, el DOF dice que la edad comenzará a disminuir de forma gradual, con el objetivo de que en 2034 sea posible jubilarse antes de los 60 años.

Este es uno de los cambios centrales del esquema que beneficia a trabajadores activos, incluidos los de la Generación Y que estén en el régimen correcto.

¿Cuáles son los criterios para tener la jubilación anticipada?

Para acceder a la jubilación anticipada en el ISSSTE debes cumplir dos requisitos al mismo tiempo: la edad mínima y los años de servicio.

Hombres: mínimo 30 años de cotización

Mujeres: mínimo 28 años de cotización

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