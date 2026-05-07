Jubilación IMSS Ley 97: Cómo puedes pensionarse y en qué se diferencia de la Ley 73 en 2026

Checa cómo puedes pensionarse y en qué se diferencia de la Ley 73 en este 2026.

Si estás pensando en tu jubilación con el IMSS bajo la Ley 97, es normal que te preguntes cómo puedes pensionarte, qué requisitos debes cumplir y en qué se diferencia este esquema de la Ley 73. En 2026, entender bien estas diferencias puede marcar la diferencia entre recibir una pensión mensual o solo recuperar tu ahorro de la AFORE.

¿Qué diferencia hay entre retirarse por la Ley 73 y la Ley 97?

La diferencia entre retirarse por la Ley 73 y la Ley 97 es quién paga la pensión y cómo se calcula el monto.

En la Ley 73, el IMSS paga la pensión y el cálculo se basa en el promedio del salario de los últimos cinco años y el total de semanas cotizadas.

En la Ley 97, la pensión depende exclusivamente del dinero acumulado en la cuenta individual de la AFORE y se paga mediante una aseguradora o la propia administradora, bajo las modalidades de renta vitalicia o retiro programado.

¿Qué personas que ya no alcanzan pensión del IMSS?

Las personas que no alcanzan pensión del IMSS bajo la Ley 97 son aquellas que no logran reunir el número mínimo de semanas cotizadas requerido en el año en que solicitan su pensión.

En estos casos, el IMSS emite una negativa de pensión, lo que permite retirar en una sola exhibición los recursos acumulados en la AFORE. Sin embargo, al hacerlo, se pierde el derecho a una pensión mensual y a los servicios médicos de por vida.

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¿Qué pasa con mi AFORE si me pensiono con la Ley 97?

Lo que pasa con tu AFORE si te pensionas con la Ley 97 es que la mayor parte de los recursos de tu cuenta individual se transfieren a la aseguradora que elijas para financiar la pensión.

Este dinero se utiliza para contratar la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Solo si existe un excedente —después de cubrir una pensión superior al 30 % de la pensión garantizada y el seguro— podrías disponer de ese sobrante, aunque en la práctica el saldo suele destinarse casi por completo al pago de la pensión.

¿La Ley 97 del IMSS es vitalicia?

Sí, la Ley 97 del IMSS puede ser vitalicia a través de la modalidad de renta vitalicia.

Esta consiste en un contrato con una institución de seguros que garantiza el pago de una pensión mensual durante toda la vida del pensionado. Además, incluye un seguro de sobrevivencia, que asegura que los beneficiarios registrados sigan recibiendo una pensión en caso de fallecimiento del titular, conforme a lo establecido en la ley.

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