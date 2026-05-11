Modalidad 40 del IMSS: ¿Por qué cada año será más cara y qué debes saber si aún no te jubilas?

La Modalidad 40 del IMSS será más cara cada año y ese aumento seguirá así hasta 2030.

La Modalidad 40 del IMSS será cada año más cara, y aunque todavía no te vayas a jubilar, ese aumento ya te afecta. Estos cambios están definidos desde una reforma que elevó de forma gradual el costo de cotizar bajo este esquema y que seguirá encareciéndolo hasta 2030.

Si hoy estás trabajando, planeas tu retiro o simplemente quieres usar la Modalidad 40 como plataforma para mejorar tu pensión más adelante, esto es lo que debes saber desde ahora.

¿Cuáles son las nuevas reglas para la Modalidad 40 en 2026?

Las “nuevas reglas” para la Modalidad 40 en 2026 son la continuación del aumento gradual en el porcentaje que se paga al IMSS, como parte de la reforma aprobada en 2020. En concreto, en 2026:

Sí puedes inscribirte si ya fuiste dado de baja del IMSS.

Puedes elegir el salario con el que deseas cotizar, respetando el mínimo y el tope permitido.

Sigues pagando las cuotas por adelantado, mes con mes.

Pagas un porcentaje más alto sobre ese salario que en años anteriores.

La Modalidad 40 sigue sin incluir servicio médico, solo sirve para mejorar la pensión.

La diferencia es que cada año es más cara, y ese aumento seguirá así hasta 2030.

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¿Cuáles son los cambios en la modalidad 40 del IMSS para 2026?

El cambio más importante en la modalidad 40 del IMSS para 2026 es el incremento en la tasa de cotización. Antes de la reforma, el porcentaje era de aproximadamente 10.075%, pero desde 2023, el porcentaje sube cada año.

En 2026, anda por el 14.438% sobre el salario que elijas.

Sin embargo, los beneficios no cambian y sigues sumando semanas y mejorando el salario base para tu pensión. Lo que cambia es que el costo seguirá subiendo hasta llegar a cerca del 18.8% en 2030.

¿Cuánto es el pago topado de Modalidad 40 en 2026?

El pago topado de la Modalidad 40 se calcula con el salario máximo permitido por el IMSS, que ronda los 88,000 pesos mensuales. Este año, con una tasa aproximada de 14.4%, cotizando al tope, el pago mensual sería de alrededor de 12,700 pesos.

Este es el costo más alto posible dentro de la Modalidad 40 ese año.

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Si eliges un salario menor, el pago baja de forma proporcional, como ha explicado Joan Lanzagorta, coach de finanzas personales y especialista.

¿Cuánto costará la Modalidad 40 en 2027?

La Modalidad 40 será más cara en 2027 porque el porcentaje de cotización volverá a aumentar y el incremento será de aproximadamente 1.09 puntos porcentuales.

La tasa pasará de 14.4% en 2026 a alrededor de 15.5% en 2027.

Y si una persona sigue cotizando con un salario cercano al tope de 88,000 pesos, el pago mensual subiría a entre 13,600 y 14,000 pesos, aproximadamente. El monto final dependerá del tope salarial vigente en ese momento.

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