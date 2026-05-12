Operativos unilaterales: La CIA ya no espera al Gobierno de México, advierte David Saucedo.

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El especialista en seguridad David Saucedo advirtió sobre la ejecución de operativos por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en territorio mexicano, tras el reciente asesinato de un presunto operador del Cártel de Sinaloa identificado como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, mediante un artefacto explosivo de alta precisión.

¿Qué implican los presuntos operativos de la CIA en México?

Este evento evidencia la intervención directa de grupos de operaciones especiales estadounidenses que emplean tácticas de “relojería” para eliminar objetivos de alto perfil, utilizando tecnología que supera con creces las capacidades habituales de las organizaciones delictivas locales, puntualizó David Saucedo en entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”.

Saucedo explicó que estas acciones forman parte de una estrategia unilateral que ha dejado de esperar la coordinación con el Gobierno de México.

Al aire // Harfuch rechaza operaciones letales de la CIA en México.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

por #WRadio y lo hablamos junto a @David_Saucedo_ . https://t.co/ufn6mUUAJ2 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 13, 2026

¿Qué tipo de tácticas se estarían utilizando?

Aunque la CIA ha mantenido presencia en el país desde hace décadas, dijo, la etapa actual se distingue por la ejecución de “asesinatos selectivos quirúrgicos” y la difusión de información sobre estos ataques, los cuales incluyen el uso de drones y ataques con misiles en el Pacífico para interceptar cargamentos de droga.

El analista comparó esta ofensiva con las tácticas de desestabilización aplicadas durante la Guerra Fría, ahora enfocadas en disminuir la capacidad operativa de los cárteles mediante el Centro de Actividades Especiales (SAC).

La actual administración de Estados Unidos busca resultados inmediatos sin considerar la postura oficial mexicana, recalcó David Saucedo, lo que plantea una gran incertidumbre sobre cómo reaccionarán los grupos criminales ante una ofensiva extranjera de esta magnitud en suelo nacional.

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