Flotilla Global Sumud: Abril Rojas relata secuestro y agresiones

La activista mexicana Abril Rojas, integrante de la flotilla Global Sumud, regresó a México tras denunciar haber sido víctima de un secuestro y actos de tortura por parte de fuerzas israelíes en alta mar.

¿Qué denunció la activista mexicana sobre la flotilla?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hérnandez”, Abril detalló que los hechos violentos se desencadenaron el pasado miércoles 28 de abril, cuando un grupo de 175 activistas que buscaban entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza fue interceptado a punta de pistola por militares israelíes.

Los integrantes de la flotilla fueron trasladados al buque militar INS Komemiut, al cual describió como un “campo de concentración flotante” adaptado específicamente para retener a los integrantes de la misión.

Al aire // Activista regresa a México tras ser retenida por Israel en buque humanitario.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio y lo hablamos junto a Abril Rojas, integrante mexicana de la flotilla Global Sumud. pic.twitter.com/cwaop080Lm — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 8, 2026

¿Qué condiciones enfrentaron durante la retención?

Durante el encarcelamiento, que se prolongó por más de 36 horas, los activistas fueron sometidos a condiciones infrahumanas que incluyeron la privación de agua y alimentos, así como exposición a temperaturas extremas de frío y calor.

La activista detalló el uso de tácticas de tortura física, tales como asfixia mecánica, golpes y patadas constantes mientras eran apuntados con rifles de asalto, lo que dejó lesiones graves para 37 de sus compañeros, quienes sufrieron fracturas en costillas, cráneo y nariz, mientras que dos más adicionales fueron enviados a prisiones en Israel.

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¿Cómo logró regresar a México?

Tras superar una retención adicional de seis horas en Grecia y la confiscación temporal de su pasaporte, la gestión de los embajadores mexicanos en Grecia y Turquía facilitó la liberación.

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