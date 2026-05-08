Del festejo a la protesta: madres buscadoras tomarán las calles de la CDMX el 10 de mayo

Marcha de madres en la búsqueda de sus hijos desaparecidos tendrá lugar en la CDMX

Este domingo 10 de mayo, diversos colectivos de madres buscadoras se congregarán en la Ciudad de México para llevar a cabo la Marcha por la Dignidad Nacional, que tiene como objetivo principal exigir justicia, verdad y el regreso de miles de personas desaparecidas en el país, transformando una fecha de celebración familiar en una jornada de lucha y visibilización de la crisis humanitaria que atraviesa México.

¿Dónde iniciará la Marcha por la Dignidad Nacional?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Adriana Moreno, madre de Víctor Adrián Rodríguez, quien está desaparecido desde mayo de 2009, detalló que la concentración iniciará en el Monumento a la Madre a partir de las 8:30 de la mañana con un acto ecuménico.

Posteriormente, en punto de las 10:00 horas, el contingente partirá con rumbo al Ángel de la Independencia, uniendo las voces de familias provenientes de diversos estados de la República que buscan a sus seres queridos.

Al aire // El 10 de mayo se llevará a cabo la Marcha de Madres buscando a sus Hijxs.



Lo hablamos en #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

por #WRadio con Adriana Moreno, mamá de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido el 11 de mayo de 2009. pic.twitter.com/XXuOtzVhA0 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 9, 2026

¿Qué mensaje buscan transmitir las madres buscadoras?

La activista explicó que la movilización de este año adopta una narrativa inspirada en el contexto futbolístico para sensibilizar a la ciudadanía, bajo la premisa de que las madres mexicanas están “jugando el partido más difícil”.

El trofeo más importante es el regreso de sus hijos e hijas a casa, expresó Adriana Moreno, mientras que el marcador final representa alcanzar la verdad. Con este llamado, invitan a la sociedad civil a sumarse a su equipo para combatir el olvido y exigir respuestas ante las más de 130 mil desapariciones registradas oficialmente.

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¿Qué caso compartió Adriana Moreno?

Adriana Moreno mencionó que su hijo Víctor Adrián desapareció hace 17 años en Durango, cuando salió de Baja California por motivos de trabajo.

Para ella y para miles de mujeres en el país, el 10 de mayo representa la ausencia de una silla vacía en la mesa y la urgencia de justicia.

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