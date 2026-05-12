Juez de Florida ordena arresto de Minero Alonso por lavado; buscarán su extradición

Un juez federal en Florida giró una orden de arresto en contra del empresario mexicano Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, por su presunta participación en un mega esquema de lavado de dinero con criptomonedas en el que además resultaron defraudados cientos de estadounidenses.

De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Así las Cosas PM, un magistrado de la Corte del Distrito Sur de Florida ubicada en Miami instruyó la captura del empresario dentro de un caso en el que están involucrados, en total, 19 personas. De ellos ya hay 12 detenidos, pero el resto se encuentra prófugo.

Las fuentes consultadas indicaron que el Departamento de Justicia a través del Departamento de Estado pedirá a México la extradición de Minero Alonso, quien también se encuentra procesado en el país por lavado de dinero del narcotráfico, aunque con una inédita prisión preventiva oficiosa que cumple dentro de su departamento de lujo en Las Lomas de Chapultepec.

El expediente de la acusación del caso en Florida, registrado bajo el número 25-cr-20416, identifica una red delictiva conformada por ciudadanos de origen colombiano, mexicano y estadounidense.

Los implicados se organizaron para poner en marcha este esquema de fraude y lavado, en el además resultaron afectadas 450 personas que con engaños invirtieron cerca de 18 millones de dólares.

Minero Alonso es señalado en específico por los fiscales estadounidenses de ser un socio del cartel colombiano conocido como “Clan del Golfo”, y de invertir recursos provenientes del narcotráfico en la adquisición monederos de criptomonedas de la plataforma Binance.

De acuerdo con el cargo número 7 de la acusación, relativo al de participar en una conspiración para lavar dinero, Minero junto con otras personas habrían invertido dichas criptomonedas en el fondo de inversiones con la intención de mezclarlo con recursos provenientes de inversionistas con actividades legítimas.

Para los fiscales estadounidenses el rol de Minero Alonso fue fundamental para la construcción de este esquema fraudulento con el cual no solo se lograron inyectar recursos de origen ilícito en el sistema financiero estadounidense, sino que además fueron robados los ahorros de personas que cayeron en el engaño.

Y en México, resguardo de lujo

Minero Alonso también se encuentra procesado desde el año pasado en México por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la Repúblia (FGR) lo acusa de haber utilizado su institución financiera para operar recursos de origen ilícito provenientes de actividades del narcotráfico.

El monto del lavado que se le imputa a Minero, según lo revelado por el diario Reforma, asciende a 15 mil millones de pesos, lo que lo convierte en el mayor de lavado de dinero judicializado hasta la fecha.

Pese a estar vinculado a proceso y a que se le impuso una prisión preventiva oficiosa, desde marzo pasado Minero ya no se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano sino en su departamento ubicado en el condominio de Sierra Guadarrama número 30 en la colonia Lomas de Chapultepec.

Existen tres oficios de la Guardia Nacional, responsable del cuidado de Minero, en los que se advierte que dicho inmueble no cumple con las medidas de seguridad adecuadas, y que no hay forma de garantizar que no escape o que no haya riesgo para terceros.

En abril fue traslado por una ambulancia a un hospital privado donde estuvo internado algunos días donde fue sometido a un procedimiento quirpurgico, sin embargo, ya fue reingresado al condominio.

Los vecinos han promovido diversos juicios de amparo ante lo que consideran es una situación de riesgo para ellos y para los menores que viven en el edifico, no solo por el perfil criminal de minero sino por la presencia constante de elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados.

Y negligencia

La FGR inició una investigación interna en contra de dos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a cargo del caso de Minero Alonso por las presuntas negligencias en que habrían incurrido desde el año pasado y que facilitaron su salida del penal del Altiplano.

En su momento la jueza a cargo de la decisión del traslado del director de la financiera dijo que los fiscales federales no presentaron ningún elemento de prueba sólido para combatir la petición de Minero de trasladarlo a su domicilio por un problema no atendido de hipertensión.

De hecho, hasta la fecha y pese a existir documentos que confirman que el condominio en el que Minero se encuentra resguardado no garantiza que no se fugue y que o haya peligro para terceros, las fiscales en cuestión siguen sin solicitar una audiencia para que se revisen las medidas cautelares.

Tampoco hay resultados, al menos hasta el día de hoy, de la investigación interna abierta en contra de los fiscales por las presuntas negligencias.