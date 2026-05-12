El plan para cerrar el ciclo escolar el 5 de junio que nunca pudo ser: ¿Qué pasó realmente?

La propuesta del recorte del ciclo escolar genera polémica y expone diferencias en el consenso entre las Secretarías de educación federal y estatales.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, aclaró la postura del estado frente a la reciente controversia por el cierre del ciclo escolar, pues la propuesta inicial de concluir clases a principios de junio carecía de sustento técnico y jurídico.

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¿Por qué Jalisco rechazó el cierre anticipado del ciclo escolar?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el funcionario explicó que, aunque a nivel federal se intentó proyectar un acuerdo unánime para finalizar las actividades el 5 de junio, Jalisco mantuvo una postura crítica y consistente para evitar que se vulnerara el derecho a la educación de los estudiantes.

Detalló que la intención de adelantar el fin de cursos resultaba ilegal, ya que la Ley General de Educación estipula un calendario obligatorio de entre 185 y 200 días lectivos, y que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) funciona como un órgano consultivo y no vinculante, razón por la cual la medida no pudo ser publicada oficialmente, permitiendo que la razón jurídica prevaleciera sobre la presión política ejercida en un inicio.

Al aire // ''El aprendizaje más importante de este debate es que hay conversaciones en las que es indispensable escuchar a la sociedad''.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

por #WRadio con Juan Carlos Flores Miramontes,

Secretario de Educación en Jalisco. https://t.co/gcbEPALbdC — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 12, 2026

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¿Qué ajustes propuso Jalisco por el Mundial?

Jalisco solo había solicitado ajustes mínimos y específicos para la modalidad a distancia durante cuatro días en los que habría partidos del Mundial en el área metropolitana, pero se sorprendió al encontrar una propuesta de cierre total prematuro.

Flores Miramontes puntualizó que esta rectificación final fue posible gracias a que diversos estados alzaron la voz para proteger la planeación de los docentes, quienes ya tenían programadas fechas de graduación, evaluaciones y entregas de certificados.

Para el secretario, lo ocurrido dejó una señal clara a la sociedad sobre la necesidad de no guardar silencio ante imposiciones que ignoren la realidad técnica y escolar.

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