Pago de utilidades 2026: Estas empresas no están obligadas a repartirle a sus empleados

El pago de utilidades en 2026 no será realizado por empresas de nueva creación, así como instituciones. Conoce aquí cuáles son.

El pago de utilidades 2026 es uno de los momentos más esperados para equilibrar el bolsillo, pero la Ley Federal del Trabajo dice que existen condiciones específicas donde empresas no están obligadas a repartirle a sus empleados un porcentaje de sus ganancias. Así que checa si tu empresa se encuentra en este listado.

¿Qué empresas no están obligadas al reparto de utilidades?

Las empresas que no están obligadas al reparto de utilidades en 2026 son:

Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.

durante su primer año de funcionamiento. Empresas nuevas dedicadas a un producto nuevo durante los dos primeros años de operación.

durante los Empresas de la industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de exploración.

de nueva creación, durante el periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada y aquellas sin fines de lucro que realizan actos con fines humanitarios, asistenciales o culturales.

y aquellas sin fines de lucro que realizan actos con fines humanitarios, asistenciales o culturales. El IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Empresas con capital menor al establecido como aquellas cuyo capital y facturación anual sea inferior al monto que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria.

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¿Cómo serán las utilidades en 2026?

El monto del reparto de utilidades en 2026 se calcula dividiendo la cantidad a repartir en dos partes iguales: la primera mitad se distribuye entre todos los empleados según los días laborados en el año, sin importar el sueldo y la segunda mitad se reparte de forma proporcional al salario devengado por cada trabajador durante el año fiscal.

¿Cuándo reparten utilidades las empresas en 2026?

Las fechas límite para recibir tu dinero dependen de quién sea tu patrón:

Si trabajas para una empresa , el límite es el 30 de mayo de 2026 .

, el límite es el . Si trabajas para un patrón, tienes hasta el 29 de junio de 2026.

¿Qué empresas no tienen utilidades?

Las empresas que no tienen utilidades son, técnicamente, aquellas que no generaron una utilidad neta superior a los $300,000 pesos en su declaración anual del ejercicio anterior.

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