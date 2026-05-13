Brugada admite que inundaciones en CDMX no se resolverán de inmediato

Inundaciones no se van a resolver “de un día para otro”: Clara Brugada

Adecuar la infraestructura de la Ciudad de México para enfrentar las inundaciones y los desbordamientos por las lluvias requerirá tiempo; no se va a hacer de un día para otro, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Este reto hídrico no es nuevo y no nació ayer, ni nació el año pasado, ni va a resolverse de un día para otro”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo comienza la temporada de lluvias 2026 en México? Estos estados serán los más afectados

¿Qué dijo Brugada sobre las lluvias en la CDMX?

Necesitamos, dijo, un proceso de inversión en infraestructura necesaria para enfrentar todos los fenómenos naturales que vengan con el cambio climático, adecuar la infraestructura de la Ciudad de México que es histórica ya de muchos años a situaciones de lluvia.

Al presentar su plan para enfrentar las lluvias de este verano llamado “Tlacoaque 2.0”, la mandataria aseguró que las lluvias serán intensas en la capital los meses de mayo y junio.

Con Tlaloque 2.0 el @GobCDMX actúa de manera preventiva y coordinada para enfrentar la temporada de lluvias. Reforzamos la atención en puntos críticos, ampliamos la infraestructura hidráulica y avanzamos con obras de desazolve, pozos de absorción y jardines de lluvia para… pic.twitter.com/IJCKQTQRqT — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2026

Sin embargo, aseguró que están muy preparados ante las tormentas que se puedan presentar en especial durante los juegos del Mundial que se realicen en la ciudad.

“Estamos listos para enfrentar coordinadamente las lluvias y estamos listos para los eventos que vienen. La pregunta es ¿cómo viene el mundial?, si vienen así pues con todo esto, con toda la preparación que tenemos y con todas las obras que se están llevando a cabo y que se hicieron y se terminaron a tiempo en esa zona”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

¿Cómo se prepara la capital para el Mundial y las lluvias?

Vamos, añadió, “a recibir el mundial bien, sí con mucha lluvia pero eso no va a significar problema para llevar a cabo el Mundial”.

Afirmó que en cada uno de los 56 puntos registrados como complicados habrá un equipo de respuesta inmediata para atender los problemas.

Con el protocolo Tlaloque 2.0 pudimos desplegar 56 puntos estratégicos en la Ciudad de México para atender cualquier emergencia por lluvias de manera inmediata.



Coordinamos acciones preventivas, monitoreo permanente y atención para proteger la vida y el patrimonio de la… pic.twitter.com/AoVUBhLmRl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 14, 2026

En la presentación, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, aseguró que el año pasado la inversión para obras de infraestructura y desazolve, entre otras, ascendió a mil 550 millones de pesos y este 2026 será del doble, es decir, 3 mil 360 millones de pesos.

Con una inversión histórica de $3 mil 360 millones en obras de drenaje, colectores, plantas de bombeo y tecnología para prevenir inundaciones, la Ciudad de México fortalece su capacidad para enfrentar la temporada de lluvias.



Con el programa Tlaloque 2.0 el @GobCMDX refuerza la… pic.twitter.com/oyRixYtki1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2026

¿En qué se invertirá el presupuesto hidráulico?

De esta cantidad, 40% de van a destinar a colectores y la red de drenaje, 32% a plantas de bombeo, 14 % a desazolve de cuerpos de agua superficiales y escurrimientos, 4.5% a tanques de regulación y 4.1% a muros y gaviones, entre otras.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que no tiren basura en las calles porque, aseguró que por más acciones que se hagan, si hay desperdicios en las avenidas se tapan las coladeras, impidiendo el flujo del agua.

Síguenos en Google News y encuentra más información