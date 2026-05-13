Gobierno federal y estatal atienden a familias desplazadas en Chilapa
Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado recorrieron comunidades de Chilapa para atender a familias desplazadas y acordaron reforzar la seguridad y los servicios en la región.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para atender la situación de seguridad y dialogar con familias desplazadas.
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¿Qué acciones acordaron autoridades en Chilapa?
Durante la visita, las autoridades informaron que se logró el retiro de bloqueos carreteros y se escucharon las demandas de la población, a fin de establecer acciones inmediatas para garantizar el acceso a víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.
Como parte de los acuerdos, se anunció el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Además, brigadas del gobierno federal acudirán a la zona para facilitar el acceso a programas sociales de Bienestar.
¿Qué apoyos llegarán a las comunidades afectadas?
La Secretaría de Gobernación en un comunicado informó que también se llevarán a cabo ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, así como jornadas del Tianguis del Bienestar para acercar apoyos a las comunidades afectadas.
Las autoridades propusieron instalar una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y representantes de los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de firmar acuerdos que permitan construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.
¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez sobre el conflicto?
Rosa Icela Rodríguez afirmó que la resolución de los conflictos debe basarse en el diálogo y la concertación.
“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”.— Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
En el recorrido participaron mandos militares, navales y de la Guardia Nacional, así como funcionarios de seguridad, salud, derechos humanos y atención a víctimas.