Gobierno federal y estatal atienden a familias desplazadas en Chilapa

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para atender la situación de seguridad y dialogar con familias desplazadas.

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¿Qué acciones acordaron autoridades en Chilapa?

Durante la visita, las autoridades informaron que se logró el retiro de bloqueos carreteros y se escucharon las demandas de la población, a fin de establecer acciones inmediatas para garantizar el acceso a víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.

Como parte de los acuerdos, se anunció el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Además, brigadas del gobierno federal acudirán a la zona para facilitar el acceso a programas sociales de Bienestar.

Dialogamos con las familias y comisarios en la localidad de Coatzingo, en #Chilapa, #Guerrero, para establecer la paz en la región. Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein se reanudarán las clases en las escuelas, el servicio médico y la entrega de medicinas; se cuenta ya… pic.twitter.com/gRKk2fBFl3 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026

¿Qué apoyos llegarán a las comunidades afectadas?

La Secretaría de Gobernación en un comunicado informó que también se llevarán a cabo ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, así como jornadas del Tianguis del Bienestar para acercar apoyos a las comunidades afectadas.

Gobiernos federal y estatal recorren comunidades de Chilapa para atender a familias desplazadas Ampliar

Las autoridades propusieron instalar una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y representantes de los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de firmar acuerdos que permitan construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.

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¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez sobre el conflicto?

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la resolución de los conflictos debe basarse en el diálogo y la concertación.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”. — Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

En el recorrido participaron mandos militares, navales y de la Guardia Nacional, así como funcionarios de seguridad, salud, derechos humanos y atención a víctimas.

Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en #Chilapa, #Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la Presidenta @Claudiashein,… pic.twitter.com/gqDxnwx9PY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026

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