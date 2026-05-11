¡Alerta Púrpura en CDMX! Activan máxima emergencia por lluvias extremas en cuatro alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una medida de emergencia importante la noche de este lunes.

Debido a la persistencia de lluvias torrenciales, se activó la Alerta Púrpura, el nivel máximo de emergencia, para cuatro demarcaciones del poniente y sur de la capital.

Máxima vigilancia: Alcaldías bajo Alerta Púrpura

La dependencia informó que las intensas lluvias representarán un riesgo alto para la población en las siguientes alcaldías durante la noche del lunes y la madrugada del martes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Bajo esta alerta, se advierte sobre la posibilidad de inundaciones graves, corrientes de agua peligrosas en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

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Alerta Roja en el sur

La SGIRPC actualizó la Alerta Roja para la alcaldía Milpa Alta.

En esta demarcación, la intensidad de la lluvia se mantiene en niveles críticos, lo que exige a los habitantes extremar precauciones ante posibles encharcamientos de gran magnitud y deslaves en zonas de ladera.

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