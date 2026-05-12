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CONAGUA alerta por lluvias en México: Estos son los estados afectados en los próximos 4 días

Conagua advierte que, en los próximos días, varios estados de México estarán afectados por lluvias vespertinas, algunas fuertes, de acuerdo con el pronóstico a cuatro días del SMN

El clima en la Ciudad de México estará templado y lluvioso durante estos cuatro días, con mayor actividad de precipitaciones por la tarde y noche.

El clima en la Ciudad de México estará templado y lluvioso durante estos cuatro días, con mayor actividad de precipitaciones por la tarde y noche.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por lluvias en México durante los próximos cuatro días. El pronóstico del SMN identifica a varios estados como los más afectados, con chubascos que podrían intensificarse por la tarde y generar afectaciones urbanas. A continuación, te compartimos los detalles.

¿En qué estados de México habrá lluvias?

Las lluvias en México se concentrarán en los estados del centro, sur y sureste del país durante los próximos días.

En el Valle de México, Ciudad de México y Estado de México tendrán lluvias frecuentes por la tarde, con probabilidades de 60% a 80%, y en algunos momentos tormentas fuertes con posible granizo, especialmente al inicio de la semana.

También se esperan lluvias constantes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos y Guanajuato, con chubascos recurrentes y probabilidades que van del 40% al 80%, principalmente en horas vespertinas.

En el sureste, estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche registrarán lluvias más aisladas pero persistentes, con probabilidades de 40% a 60%, sobre todo por la tarde.

En la región del Pacífico, entidades como Nayarit y Colima también estarán entre los estados afectados por lluvias, principalmente al inicio de la semana, con probabilidades que pueden alcanzar hasta el 70%.

En general, las lluvias caerán por las tardes y noches, mientras que las mañanas serán más estables, aunque con ambiente caluroso en gran parte del país.

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¿Cómo es el clima en México?

El clima en México será mayormente caluroso, pero con lluvias en diversas regiones del país.

En el norte y sureste, predominarán temperaturas altas. Ciudades como Mérida, Campeche y Reynosa podrían registrar máximas de 35 a 40 °C.

En el centro del país, el ambiente será más templado, con temperaturas máximas que oscilarán entre 22 y 27 °C, acompañadas de lluvias vespertinas en varios estados.

En el norte, el clima será más seco, aunque con rachas de viento de 45 a 55 km/h. En zonas montañosas y húmedas como Xalapa, el ambiente será más fresco, con temperaturas nocturnas que pueden bajar hasta 16 °C.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México estos días?

El clima en la Ciudad de México estará templado y lluvioso durante estos cuatro días, con mayor actividad de precipitaciones por la tarde y noche.

Al inicio de la semana, especialmente el martes, se esperan lluvias fuertes, con probabilidad cercana al 80%, posible granizo, temperaturas entre 22 y 24 °C y rachas de viento de hasta 45 km/h.

Para miércoles y jueves, las lluvias continuarán pero serán más moderadas, con probabilidades de 40% a 60% y temperaturas ligeramente más cálidas, entre 23 y 26 °C.

Hacia el viernes, el clima mejora ligeramente: habrá cielo parcialmente nublado, lluvias más aisladas (alrededor del 40%) y temperaturas que subirán a 25 a 27 °C.

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