Ataque con ácido: Saxofonista María Elena Ríos reacciona tras decisión de la SCJN de no atraer su caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este miércoles 13 de mayo de 2026 no atraer el caso relacionado con el ataque con ácido contra la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido en Oaxaca en 2019. La resolución provocó una nueva reacción pública de la sobreviviente, quien acusó que el sistema de justicia en México favoreció al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión.

¿Por qué la SCJN rechazó atraer el caso de María Elena Ríos?

A través de un mensaje publicado en redes sociales, María Elena Ríos afirmó que “hoy no perdió ella, perdió el sistema de justicia en México”, luego de que la Corte determinó no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos relacionados con el proceso penal. La activista también agradeció el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de ministras y ministros que votaron a favor de revisar el expediente.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca. La agresión le provocó graves lesiones y derivó en múltiples cirugías reconstructivas. Desde entonces, el proceso judicial ha atravesado diversas etapas legales, apelaciones y controversias relacionadas con fallos absolutorios y reposiciones del juicio.

El día de hoy yo no perdí, perdió el sistema de justicia en #México.



La @SCJN decidió favorecer al #feminicida Juan Antonio Vera Carrizal.



🔹Agradezco a la @FGRMexico, las Ministras @lorettaortiza, @YasminEsquivel_ y al Ministro @HugoAguilarOrti que mostraron su compromiso por… pic.twitter.com/1Wo1j4jsHQ — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) May 13, 2026

Cómo el caso de María Elena Ríos impulsó la Ley Malena en México

Juan Antonio Vera Carrizal fue detenido en el año 2020 y acusado de tentativa de feminicidio. Sin embargo, en agosto de 2024 un tribunal dictó un fallo absolutorio a su favor y al de otros implicados. Horas después, una jueza sustituta anuló la liberación y ordenó reponer parte del procedimiento judicial.

La FGR solicitó a la SCJN atraer el caso para establecer criterios jurídicos sobre perspectiva de género y facultades de jueces sustitutos dentro del sistema penal acusatorio mexicano. Finalmente, el máximo tribunal decidió no intervenir directamente en el expediente.

El caso de María Elena Ríos se convirtió en uno de los más emblemáticos de violencia ácida en México y dio impulso a reformas conocidas como “Ley Malena”, enfocadas en reconocer este tipo de ataques como una forma extrema de violencia contra las mujeres.