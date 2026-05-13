¿Cuándo comienza la temporada de lluvias 2026 en México? Estos estados serán los más afectados

La temporada de lluvias 2026 ya comenzó en México, sin embargo, hubo un cambio en el calendario pues de acuerdo con las autoridades correspondientes, éstas se adelantaron. Así que si quieres saber cuándo comienza la temporada de lluvias 2026 en México con fecha exacta, sigue leyendo para tener toda la información completa.

¿Cuándo comienza la temporada de lluvias 2026 en México?

La temporada de lluvias 2026 ya comenzó a generar dudas entre millones de personas en México, pues, independientemente del calor extremo que se mantiene en varias entidades, las lluvias han sorprendido a sus habitantes. Por ende, las autoridades meteorólogicas también vigilan el inicio de la temporada de ciclones y huracanes, ya que en este periodo se forman inundaciones, caída de árboles, afectaciones viales y más actividades suspendidas por las lluvias torrenciales.

Así que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo que la temporada de lluvias 2026 comenzará exactamente el 1 de junio del mismo año. Sin embargo, explicaron que este aumento en precipitaciones es normal durante la transición entre la temporada de calor y el inicio formal de lluvias en México.

Mx - Temporada de lluvias 2026 en México / NurPhoto Ampliar

¿Qué estados se verán afectados por la temporada de lluvias 2026?

Asimismo, el SMN mencionó que mayo, junio y parte de julio, será normal que se registren tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en algunos estados. Entre los que serán más afectados por la temporada de lluvias 2026 se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Por otro lado, las mismas autoridades señalaron que las lluvias podrían extenderse hacia entidades del norte y occidente conforme avance la temporada de ciclones tropicales.

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¿Cuándo son las fechas de los huracanes según el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temporada de ciclones tropicales 2026 comenzará oficialmente:

El 15 de mayo en el océano Pacífico

El 1 de junio en el océano Atlántico

Mientras que ambas temporadas concluirán el 30 de noviembre. Durante esos meses existe mayor posibilidad de formación de tormentas tropicales y huracanes que podrían afectar costas mexicanas.

Por ello, autoridades recomendaron mantenerse atentos a avisos oficiales y reportes meteorológicos, especialmente en estados costeros y zonas propensas a inundaciones.