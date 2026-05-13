Lluvias en CDMX: alertan por zonas con riesgo de inundaciones este miércoles
Las intensas precipitaciones y fuertes vientos han provocado afectaciones críticas en las zonas sur, oriente y norte de la Ciudad de México, así como en municipios colindantes del Estado de México.
Las intensas lluvias en la Ciudad de México y los fuertes vientos registrados durante los últimos días han provocado afectaciones en alcaldías del sur, oriente y norte de la capital, como Azcapotzalco, además de zonas limítrofes con Tlalnepantla y Naucalpan, en el Estado de México.
Ante el pronóstico de más precipitaciones en las próximas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México mantienen activos los operativos de vigilancia y atención a emergencias.
Te podría interesar: Inundaciones en CDMX hoy: Lista de alcaldías con Alerta Roja, Naranja y Amarilla
¿Qué zonas han resultado más afectadas por las lluvias?
El operativo de prevención continúa debido a los encharcamientos importantes registrados en zonas de Iztapalapa, así como en partes de Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, donde las lluvias afectaron avenidas, domicilios y negocios.
En el Estado de México también sigue vigente el Operativo Tormenta para atender emergencias derivadas de las precipitaciones que podrían presentarse durante la tarde, luego de que las lluvias ocasionaran caos en calles y vías rápidas.
La dependencia precisó que las principales anegaciones se registraron en:
- Río Churubusco
- Calzada Zaragoza
- Ermita
- La carretera México-Puebla
- Pantitlán
- Oceanía
- Inmediaciones del Circuito Mexiquense.
También puedes leer: ¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo? Pronóstico del clima para este miércoles en el Edomex y CDMX
¿Cuáles son los puntos con mayor riesgo de inundación?
Otros puntos conflictivos fueron reportados en:
- Avenida Chapultepec
- Fray Servando
- Avenida Observatorio, en su cruce con Anillo Periférico.
Además, autoridades mantienen vigilancia permanente en ríos y presas de la zona metropolitana, principalmente en municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, así como en Los Reyes, Chalco, Neza y Texcoco, donde las lluvias han ocasionado afectaciones importantes.