Lluvias en CDMX: alertan por zonas con riesgo de inundaciones este miércoles

Las intensas lluvias en la Ciudad de México y los fuertes vientos registrados durante los últimos días han provocado afectaciones en alcaldías del sur, oriente y norte de la capital, como Azcapotzalco, además de zonas limítrofes con Tlalnepantla y Naucalpan, en el Estado de México.

Ante el pronóstico de más precipitaciones en las próximas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México mantienen activos los operativos de vigilancia y atención a emergencias.

Durante la tarde y noche se prevé cielo nublado, #lluvias fuertes puntuales, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo, principalmente en el sur y poniente.



Mañana se espera disminución de lluvias e incremento de temperaturas en la Ciudad de México.



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¿Qué zonas han resultado más afectadas por las lluvias?

El operativo de prevención continúa debido a los encharcamientos importantes registrados en zonas de Iztapalapa, así como en partes de Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, donde las lluvias afectaron avenidas, domicilios y negocios.

En el Estado de México también sigue vigente el Operativo Tormenta para atender emergencias derivadas de las precipitaciones que podrían presentarse durante la tarde, luego de que las lluvias ocasionaran caos en calles y vías rápidas.

La dependencia precisó que las principales anegaciones se registraron en:

Río Churubusco

Calzada Zaragoza

Ermita

La carretera México-Puebla

Pantitlán

Oceanía

Inmediaciones del Circuito Mexiquense.

CIUDAD DE MÉXICO, 22ABRIL2026.- Debido a las intensas lluvias que se presentaron el pasado martes, diversos puntos de la ciudad quedaron inundados. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Cuáles son los puntos con mayor riesgo de inundación?

Otros puntos conflictivos fueron reportados en:

Avenida Chapultepec

Fray Servando

Avenida Observatorio, en su cruce con Anillo Periférico.

Además, autoridades mantienen vigilancia permanente en ríos y presas de la zona metropolitana, principalmente en municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, así como en Los Reyes, Chalco, Neza y Texcoco, donde las lluvias han ocasionado afectaciones importantes.

Este miércoles, acompañamos a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, en la presentación del protocolo #Tlaloque 2.0; un plan de coordinación interinstitucional para la atención de emergencias por lluvias en la Ciudad de México.



Este protocolo tiene como objetivo proteger la vida y… pic.twitter.com/RB1Iie8StD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

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