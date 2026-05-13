La Suprema Corte dice “no” a la Línea 12, a María Elena Ríos y a Sandra Camacho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles atraer tres asuntos de alto impacto vinculados con víctimas de la Línea 12 del Metro, el amparo relacionado con la saxofonista María Elena Ríos y el cumplimiento de la sentencia por el feminicidio de Sandra Camacho Aguilar.

Las decisiones fueron tomadas por votación dividida del Pleno, luego de analizar distintas Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA), sin que se emitieran posicionamientos públicos sobre el fondo de los casos.

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¿Por qué la SCJN rechazó atraer el caso de la Línea 12?

Uno de los asuntos rechazados fue el relacionado con el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, accidente que dejó 26 personas muertas y decenas de lesionados.

La propuesta buscaba que la Corte definiera criterios sobre cuándo los acuerdos reparatorios garantizan una reparación integral y una indemnización justa para las víctimas. El asunto derivó del amparo promovido por David Domínguez Quiroz y otras personas afectadas que consideran insuficientes las compensaciones otorgadas tras el accidente.

La atracción sólo recibió el respaldo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, así como de los ministros Giovanni Figueroa Mejía y María Estela Ríos González, frente a una mayoría que votó en contra.

¿Qué ocurrió con el caso de María Elena Ríos?

En otro tema, el Pleno también rechazó analizar seis amparos vinculados con el caso de María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en Oaxaca.

La petición fue impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba que la Corte revisara si una jueza sustituta podía invalidar todo un juicio oral después de la suspensión del juez original antes de emitir sentencia escrita.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar por haber conocido previamente el caso cuando encabezaba una fiscalía especializada de la FGR.

Horas antes de la sesión pública, María Elena Ríos difundió una carta en la que expresó su esperanza de que la Corte atrajera el asunto.

“En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca”, señaló la activista, quien también acusó al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal de influir en el proceso penal.

Hoy la #SCJN dejó claro que la justicia no puede quedarse en formalismos ni reposiciones automáticas. Se tiene que revisar caso por caso, cuidando el debido proceso y evitando atrasos que puedan revictimizar.



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¿Qué pasó con el caso de Sandra Camacho Aguilar?

En un tercer expediente, la Corte también declinó atraer un recurso relacionado con el feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, pese a que el ministro presidente proponía revisar el cumplimiento de una sentencia previa que ordenó emitir una nueva resolución con agravantes de género y medidas de reparación integral.

En contraste, la mayoría del Pleno sí aceptó atraer un asunto relacionado con Diego Fernando Bonilla, para determinar si procede un amparo indirecto inmediato ante la negativa del Ministerio Público de incorporar un dictamen basado en el Protocolo de Estambul y reabrir una investigación.

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