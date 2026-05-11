SEP mantiene calendario escolar: clases terminarán el 15 de julio en todo México

Las clases en México no se adelantarán por el Mundial de 2026 ni por cambios extraordinarios al calendario escolar. Secretarios de Educación de distintos estados confirmaron que, tras una reunión nacional, se decidió por unanimidad mantener sin modificaciones el ciclo escolar vigente.

Con esta decisión, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) permanecerá igual y las actividades escolares concluirán oficialmente el próximo 15 de julio de 2026. El regreso a clases para el nuevo ciclo será el 31 de agosto.

La discusión sobre posibles ajustes al calendario generó polémica durante los últimos días luego de declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, sobre la posibilidad de modificar fechas por factores logísticos relacionados con el Mundial y las altas temperaturas en varias regiones del país.

Sin embargo, autoridades educativas estatales señalaron a su salida de la reunión que se optó por mantener las fechas originales para evitar afectaciones académicas y dar certeza a padres de familia, maestros y estudiantes.

La decisión también ocurre después de críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre un eventual recorte de clases en educación básica.