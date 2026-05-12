Caso Farías Laguna: FGR debe mostrar pruebas de corrupción y protección en Semar

Sheinbaum Pardo recordó que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha atendido la petición de que se extradite a empresarios presuntamente implicados

La presidenta Claudia Sheinbaum turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) la tarea de informar sobre la red de huachicol fiscal que presuntamente encabezaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, quienes supuestamente tenían protección por ser sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la investigación por huachicol fiscal?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aclaró que no hay una investigación contra el ex funcionario del gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, este fue quien presentó una denuncia.

“Se ha dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación. Yo le pedí ayer a la Fiscal General de la República que puedan informar ellos. Recibí una carta de uno de ellos de manera personal diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito pero esto es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República, entonces es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible, dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo vino la denuncia y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina contra estas personas pero es la Fiscalía quien tiene que informar”. —

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¿Existe una investigación contra Rafael Ojeda?

Sheinbaum Pardo recordó que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha atendido la petición de que se extradite a empresarios que tienen doble nacionalidad implicados en esta red.

Entre septiembre de 2024 a abril de 2026, los homicidios dolosos se redujeron 40%, 34 homicidios diarios menos. https://t.co/2CZ5sJOpkM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 12, 2026

¿Qué reveló la investigación sobre los mandos navales?

Este lunes un diario de circulación nacional dio a conocer que el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando gozarían de “protección”, según la solicitud de orden de aprehensión contra 15 empresarios, apoderados y agentes aduanales.

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