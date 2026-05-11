Alumnos ya no necesitarán asistencia mínima ni aprobar materias para avanzar de grado escolar

La Corte dio luz verde a los cambios en la evaluación escolar que permiten avanzar de grado sin necesidad de aprobar materias ni cumplir mínimos de asistencia.

Los alumnos de educación básica, tanto de escuelas públicas como privadas, ya no podrán ser reprobados de manera automática por no acreditar todas sus materias ni por incumplir un porcentaje mínimo de asistencia. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar el visto bueno a un acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública que reorganiza el plan de estudios nacional.

El acuerdo, vigente desde septiembre de 2023, establece un modelo educativo basado en fases y campos formativos. Bajo este modelo, los estudiantes de preescolar y primer grado de primaria podrán avanzar de grado sin que la reprobación sea una consecuencia de su desempeño académico.

En el caso de la educación secundaria, se introduce una mayor flexibilidad al proceso de evaluación con opciones de regularización académica. Además, se elimina por completo la asistencia como requisito para aprobar una materia.

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Durante la discusión del caso, los ministros rechazaron que el modelo afecte la excelencia académica o la disciplina dentro de los planteles. Argumentaron que el rendimiento escolar no puede medirse únicamente a través de números o listas de asistencia, al señalar que existen múltiples factores que influyen en el desarrollo educativo de los estudiantes.

Sin embargo, la resolución deja sin responder cómo se garantizará la adquisición efectiva de conocimientos en un sistema donde la inasistencia ya no constituye un obstáculo para aprobar.

La Corte también sostuvo que la falta de asistencia puede estar relacionada con el contexto familiar de los alumnos, por lo que sancionarla de manera automática no reflejaría necesariamente su nivel real de aprendizaje.

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