México firmará acuerdo con la Unión Europea para ampliar acceso a mercados

Como bueno calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional que se pretende celebrar el próximo 22 de mayo en Ciudad de México, ello después de la autorización del Consejo Europeo.

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Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria explicó que se trata de un convenio acordado desde el año 2000, sin embargo, dijo que fue su administración la que decidió darle seguimiento a fin de dar acceso al mercado europeo a productos nacionales.

“El acuerdo que se va a firmar con Europa viene del año 2000, le pedí al Secretario de Economía que fortaleciéramos este tratado porque venía su actualización, podíamos haber dicho que no, que no queríamos la actualización o actualizar el tratado, se negoció muy rápido la actualización del tratado y después viene todo un proceso de aprobación pero creo que lo importante para México es que, lo primero que nos interesa es el tratado con Estados Unidos, evidentemente pero también estamos abriendo otros horizontes, entonces es una muy buena firma, es un muy buen avance y evidentemente muestra la certidumbre que hay sobre el país”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Recordó que para esta firma recibirá a António Costa, presidente del Consejo Europeo, además de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para sellar la firma del nuevo acuerdo. Sheinbaum Pardo destacó entre otras cosas, que el buen mensaje de la economía mexicana se da con el valor que continúa del peso además de noticias como el incremento de la producción y ventas de automóviles a pesar de la situación en el exterior.

“El mercado mexicano o la producción de vehículos en nuestro país tenía algunos modelos muy especializados en vehículos eléctricos exclusivamente para exportación y ahí es donde fue la mayor afectación, sin embargo poco a poco se ha ido reorientando la industria automotriz, en primer lugar para el mercado interno porque nosotros, como saben, pusimos aranceles a todos los vehículos que no vienen de países en donde tenemos acuerdos comerciales y entonces eso hace que se compren más vehículos producidos en México por la diferencia de precio, entonces aumentó la venta de vehículos en nuestro país y poco a poco también ha ido aumentando la exportación de ciertos modelos de vehículos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué beneficios se prevén para el comercio y el campo mexicano?

De acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, se están revisando temas en pro del campo mexicano.

“Pues va a haber elementos muy importantes en esta visita, en primer lugar la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que seguramente saben que es un proceso de pues varios años, meses ahora que se estuvo trabajando para lograr esta firma y es un acuerdo muy importante porque se establece la desgrabación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, que eso obviamente para nuestro campo abre una nueva oportunidad”. — Roberto Velazco, secretario de Relaciones Exteriores

Dijo que también se reconocen varias denominaciones de México y se agregan capítulos sobre comercio digital y Pequeñas y Medianas Empresas. El funcionario detalló que en la firma se incluirá el “acuerdo comercial interino”, que podría entrar en vigor este mismo año mientras el Acuerdo Global se ratifica por todos los países de la Unión Europea.

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