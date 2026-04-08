Mundial 2026: Concanaco advierte que la piratería afectará comercio y turismo en México

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre de Stéffano, advirtió que el próximo Mundial de la FIFA 2026 puede convertirse en una ventana para la piratería, lo que representaría un obstáculo para el comercio formal en México.

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Durante la conferencia “Piratería rumbo al Mundial 2026: retos para el comercio formal y el fortalecimiento institucional”, señaló que actualmente se castiga a quienes cumplen con la ley, al pagar impuestos, generar empleo e invertir.

“Es decir, se está castigando a quien sí quiere cumplir. Y por eso lo decimos con toda responsabilidad, hoy el comercio formal enfrenta más barreras que el ilegal, es una realidad de nuestro país, el comercio exterior, el comercio interior está enfrentando mucho más retos y barreras que el ilegal. Esta frase me parece que puede incomodarnos, pero expresa una preocupación legítima de nuestro sector, del sector productivo, del sector que levanta su cortina todos los días, de la economía real que se encuentra en las poblaciones”. —

✅ ¡Que no se te pase!



Te invitamos a nuestra conferencia de prensa sobre Piratería en México: el desafío económico rumbo al Mundial 2026, donde abordaremos el impacto de este fenómeno en la economía y el comercio formal.



📅 Miércoles 8 de abril

⏰ 09:00 horas (tiempo del… — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) April 7, 2026

El dirigente subrayó que el combate a la piratería debe comenzar desde el origen de las mercancías, particularmente en su ingreso al país, y no sólo en los puntos de venta.

“Porque combatir la piratería exige mirar el origen, exige no solamente mirar el escaparate, no solamente mirar el puesto en donde se presenta este producto. Ahí es donde entran las aduanas, donde entra la facilitación comercial, donde entra la propiedad intelectual y dónde entra la coordinación interinstitucional”. —

Se extiende la venta de mercancía alusiva a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en diversos tianguis de la capital Ampliar

Asimismo, expuso que el entorno económico muestra debilidad, con una contracción mensual de 0.9% en la actividad económica durante febrero, caída de 1.1% en la actividad industrial y en la inversión bruta, así como un avance limitado de 1.3% en la confianza del consumidor.

“En otras palabras, el bolsillo está presionado, la inversión permanece cautelosa y el crecimiento sigue frágil. Desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos creemos que la respuesta debe ser simple y concreta, cuidar el consumo interno y bajar el costo de operar en la formalidad”. —

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