Mundial 2026: IMPI anuncia operativos contra piratería en estadios y redes sociales

Personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Guardia Nacional realizaron un cateo y decomiso de productos deportivos piratas en una tienda, ubicada en la calle de Venustiano Carranza, en el Centro Histórico.

A 49 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Santiago Nieto advirtió que México intensificará el combate a la piratería en el Mundial 2026, con operativos en calle y en internet.

Te podría interesar: Mundial 2026: Concanaco advierte que la piratería afectará comercio y turismo en México

¿Qué medidas se aplicarán contra la piratería?

El funcionario informó que se instalarán cordones de seguridad en los alrededores de los estadios sede para impedir la venta de mercancía ilegal durante los partidos, como parte de una estrategia coordinada con autoridades federales y locales.

En entrevista, luego de la entrega simbólica de las marcas “FIFA” y “Trofeo de la Copa Mundial”, el funcionario aseveró que hasta ahora se han otorgado 398 registros de marca relacionados con el evento deportivo.

Dijo que como parte del llamado “Operativo Limpieza”, el IMPI ya instrumenta acciones contundentes.

El titular del #IMPI, @SNietoCastillo, entregó dos placas de reconocimiento como “Marcas Famosas” a la FIFA (@FIFAcom) y al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en un evento realizado en el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



Este reconocimiento… pic.twitter.com/NRXTNEwOXl — IMPI (@IMPI_Mexico) April 23, 2026

También puedes leer: Ebrard lanza guerra contra la piratería: Habrá operativos semanales y extinción de dominio en Tepito

¿Cuáles han sido los decomisos recientes?

Enfatizó que en una intervención en Tepito se aseguraron 25 toneladas de productos pirata con un valor estimado de 15 millones de pesos.

Nieto Castillo indicó que a esto se suma un nuevo golpe en el Centro Histórico, donde se intervinieron 23 locales en la zona de 16 de Septiembre con mercancía ilegal de marcas deportivas.

“Fueron 23 locales en la zona de 16 de septiembre… con marcas deportivas”. —

Ampliar

Encuentra más: Piratería afecta de forma “brutal” a la industria editorial en América Latina: José Calafell Salgado

¿Cómo será la vigilancia durante el Mundial?

El titular del IMPI explicó que el despliegue no solo será físico y también se reforzará la vigilancia digital para detectar y eliminar transmisiones ilegales de los partidos durante el torneo.

“Los 35 días del Mundial vamos a tener acciones diarias en distintas partes de la República Mexicana”. —

El titular del IMPI llamó a los aficionados para evitar la compra de productos pirata, al tiempo que subrayó que el objetivo es proteger tanto la economía formal como los derechos de propiedad intelectual ligados al evento…

“Sí, la idea es generar condiciones de orden… y tampoco que exista piratería”. —

Detalló que, previo al inicio del Mundial, se mantendrá un operativo semanal y una vez que arranque la justa, se instalarán módulos de atención en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor y corporaciones de seguridad.

Síguenos en Google News y encuentra más información