Informalidad laboral en CDMX alcanza 45.7%, advierte Coparmex

La Coparmex-CDMX, advirtió que la economía capitalina muestra señales de bajo dinamismo acompañadas de un deterioro en la calidad del empleo. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex-CDMX) advirtió que la economía capitalina muestra señales de bajo dinamismo acompañadas de un deterioro en la calidad del empleo , con un nivel elevado de informalidad laboral que podría afectar la competitividad y el bienestar de millones de trabajadores.

En un análisis reciente, el organismo patronal local señaló que, aunque la capital mantiene niveles elevados de ocupación laboral, el crecimiento económico y los ingresos de los trabajadores siguen siendo insuficientes para sostener un desarrollo sólido.

TE PUEDE INTERESAR: México pierde más de 705 mil empleos en enero de 2026; repunta el desempleo

Crecimiento económico limitado en la capital

De acuerdo con sus cifras, durante el tercer trimestre de 2025 la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5 por ciento, mientras que el avance trimestral fue de apenas 0.4 por ciento, cifras que reflejan estabilidad pero también un ritmo limitado para una de las principales concentraciones financieras y empresariales del país.

En materia laboral, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en el cuarto trimestre de 2025 la ciudad registró 4 millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: El aumento salarial no genera informalidad, asegura Marath Bolaños

Informalidad laboral y bajos ingresos

Sin embargo, detrás de esos niveles de empleo persiste un problema estructural: la informalidad laboral alcanzó 45.7 por ciento, lo que implica que casi la mitad de los trabajadores carece de seguridad social y derechos laborales. Además, más de dos terceras partes de los ocupados perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Ante este panorama, el organismo patronal advirtió que la combinación de crecimiento económico limitado y empleo de baja calidad podría traducirse en menor competitividad frente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y un debilitamiento del mercado interno.

Por ello, la Coparmex capitalina planteó diversas acciones para fortalecer la economía local, entre ellas impulsar programas de formalización laboral para micro y pequeñas empresas, promover sectores de alto valor agregado como tecnología y economía digital, simplificar la regulación económica, fortalecer la capacitación laboral y promover inversiones estratégicas en infraestructura, movilidad e innovación.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición para colaborar con autoridades, academia y sociedad civil en la construcción de soluciones que permitan fortalecer la economía de la capital y generar mayor prosperidad para los trabajadores, en un contexto marcado por la informalidad laboral.

TE PODRÍA INTERESAR: Crecen carteras de crédito lideradas por mujeres en México: Banxico

ahz.