Morena va por el desafuero de Maru Campos tras operativo de la CIA

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, dijo que la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos(CIA) en un operativo antidrogas el pasado 19 de abril “es un atropello a la soberanía nacional”.

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¿Qué anunció Morena en Chihuahua?

Por eso, en Chihuahua, convocó a una marcha el próximo sábado en la capital del estado.

“El próximo sábado 16 de mayo a las 4:00 de la tarde nos vamos a concentrar en la glorieta de Pancho Villa y vamos a realizar una marcha hacia el centro de este hermoso municipio de Chihuahua, y vamos a convocar a los chihuahuenses a sumarse a esta movilización para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero por parte de Morena”. —

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, desde #Chihuahua, Chihuahua, convocamos a la ciudadanía a manifestarse por la seguridad y la paz en el estado, así como en defensa de la soberanía nacional, para exigir el juicio político y la destitución de la gobernadora… pic.twitter.com/G4EorsEoYb — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 12, 2026

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¿Qué dijo Morena sobre el caso de Maru Campos y Rubén Rocha?

En conferencia de prensa, la morenista aseguró que ellos no quieren politizar el tema de Maru Campos.

Sin embargo, afirmó que el caso de los agendes de la CIA “fue primero” y después se acusó y se pidió “sin pruebas” la detención del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya por estar involucrado con los narcotraficantes.

No vamos a permitir, añadió, que “por el tema de Chihuahua señalen que en el caso de Sinaloa hay funcionarios involucrados en ese señalamiento”.

Agregó que no hay pruebas “aún” y que no van a admitir que esa sea la mecánica para intervenir en nuestro país; nosotros sí tenemos claro que esto que hizo la gobernadora sucedió primero y después vino lo de Rocha”.

FOTO: Cuartoscuro Ampliar

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¿Quiénes acompañaron a Ariadna Montiel?

Afirmó que respaldan lo dicho por la presidenta y que “no encubrimos a nadie”, pero se necesitan pruebas.

En la conferencia, Montiel Reyes estuvo flaqueada en todo momento por los dos aspirantes más fuertes a la gubernatura en las próximas elecciones, la senadora Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

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