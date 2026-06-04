Claudia Sheinbaum firma acuerdo nacional para bajar el precio del jitomate en México

Encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, la firma con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, mismo que busca reducir el precio de este producto.

A través de su cuenta de la red social “X”, la Primera Mandataria comentó que este acuerdo será para “garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate”.

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¿Cómo apoyará el Gobierno Federal a los agricultores de este sector?

En tanto, Columba López, secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), destacó que con este acuerdo, las instituciones académicas y centros de investigación contribuirán con capacitación y asistencia técnica para fortalecer la productividad.

A través de “X” señaló que miles de productoras y productores son el corazón de la cadena agroalimentaria, por lo que con el “Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate” se busca brindar mejores herramientas, capacitación y oportunidades para fortalecer su actividad productiva.

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Destaco que productoras y productores de distintas regiones del país participaron, en tiempo real, en la firma de una iniciativa que contará con la participación voluntaria de actores de la cadena productiva, fortalece la planeación productiva, impulsa la comercialización directa y contribuye a construir condiciones más justas para quienes producen y consumen.

Este acuerdo voluntario apoyará a más de 12 mil productoras y productores, quienes cosechan al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate —de las cuales 50 por ciento es destinado a la exportación— en una superficie superior a 50 mil hectáreas.

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¿Qué medidas se aplicarán para regular el mercado y proteger al consumidor?

La Secretaría de Agricultura será la encargada de implementar una plataforma digital de planeación para asociar la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación.

Ahí, las y los participantes coordinarán acciones que permitirán implementar avisos de siembra para planear la producción nacional, mantener el equilibrio y construir un precio justo.

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Las y los productores de pequeña y mediana escala también podrán vincularse directamente con compradores, acceder a insumos básicos (semillas, plántulas, fertilizantes y protección de cultivo) y equipamiento para su cultivo, además de contar con acompañamiento técnico de campo y de manejo de sanidad e inocuidad.

De manera particular, la Profeco vigilará el comportamiento de los precios en los puntos de venta final, realizará un monitoreo constante a proveedores y comercializadores para asegurar que los beneficios del acuerdo se trasladen a las familias mexicanas.

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