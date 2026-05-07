Niega Sheinbaum trato desigual entre Maru Campos y Rubén Rocha

La presidenta afirmó que el caso de Maru Campos no representa un trato desigual y reiteró que cualquier investigación debe sustentarse con pruebas

La gobernadora Maru Campos fue mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar que exista un trato desigual entre la gobernadora de Chihuahua y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como falso calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, los dichos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos sobre que a ella se le persigue por combatir al narcotráfico mientras se protege “a capa y espada” al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria reafirmó que a nadie se le persigue si no hay pruebas, pero señaló que en Chihuahua decidieron colaborar con EU fuera de la ley.

“Pues que es falso lo que dice. Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas . Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno de México. Ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional… entonces por eso la Fiscalía abrió una investigación. Así de sencillo”.

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Gobierno federal exige pruebas en caso Rubén Rocha

Insistió que su gobierno no protegerá a nadie, pero reiteró que es necesario que se tengan pruebas en contra de Rubén Rocha, acusado de tener relación con el crimen organizado.

“Pruebas, la que hemos tenido hasta ahora, porque lo hemos dicho, que envíen pruebas, porque el tratado de extradición o confianza mutua de colaboración, tiene que ver con que se envíen pruebas, lo he dicho muy claramente nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana, pruebas, que se envíen pruebas y hasta ahora no se han enviado pruebas incluso lo que publicaron, la única prueba que se tiene la mostramos aquí”.

Extendió el mismo mensaje al fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien aseguró que se darán más acusaciones contra funcionarios de nuestro país.

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