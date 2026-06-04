Inicia “Derecho de Réplica”: Luisa María Alcalde estrena conferencias para desmentir noticias falsas

Al asegurar que se defenderá el espacio para dar información oficial, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, encabezó la primer conferencia “Derecho de Réplica”, un espacio que dijo, servirá para evidenciar la información falsa.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que es un espacio importante creado para aclarar las noticias falsas que se difunden en medios de comunicación y redes sociales nacionales e internacionales.

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“Sí, sí puede podemos retomar medios internacionales e internacionales. Nada más el contexto, y ahí sí vamos a acotar, si no podríamos estar hablando aquí de muchas mentiras, que sean mentiras que se difunden en contra del gobierno de México, porque hay muchas mentiras que se difunden entre personas en particular, gobiernos estatales. Entonces, para poder establecer, digamos, ciertos criterios en este espacio, la idea es que podamos retomar de medios nacionales o internacionales, pero dirigidos a difundir información falsa sobre el gobierno de México. Y, por supuesto, que de parte del gobierno de México, en mi calidad de consejera jurídica, poder mostrar y evidenciar los datos oficiales”.

Alcalde afirmó que se han desplegado en años recientes campañas masivas de desinformación y de noticias falsas. En dicho escenario aclaró no se evidenciarán opiniones.

“Bueno, ese derecho implica el derecho que tienen las instituciones, el gobierno de México, de poder contrastar y evidenciar información falsa. Ahora, no se trata de evidenciar opiniones, no se trata de que todos estemos de acuerdo y que todos pensemos igual. Hoy la propia presidenta lo decía en la mañana, qué aburrido sería un país donde todos pensáramos igual. No se trata de eso, pero nosotros tenemos que hacerlo por una obligación, una obligación del estado mexicano de dar a conocer esta información. Nosotros estaríamos en incumplimiento si dejamos que una noticia falsa sobre una institución o sobre el gobierno simplemente se difundiera y no se diera la información oficial”.

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¿Qué casos fueron expuestos durante la primera emisión del Derecho de Réplica?

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal comentó que en la conferencia se contará con funcionarios y en este caso se encontraba con Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, y Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía.

Así mismo, habló de dos casos: la entrevista de la periodista Azucena Uresti sobre economía en Sinaloa aseguró que no hubo información precisa al señalar que cayó 35% pero de acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica.

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Según el INEGI del cuarto trimestre de 2025 marca que Sinaloa tuvo un crecimiento de 4.2% obteniendo la posición nacional cuarta entidad federativa con mayor crecimiento.

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¿Cuál fue la postura del Gobierno Federal frente a los señalamientos al IMSS Bienestar?

El segundo caso fue acerca del IMSS Bienestar y la noticia de la primera plana del diario Reforma; “Alerta Caos financiero en el IMSS Bienestar” señalo que hubo difusión en redes sociales sobre marcada por términos de corrupción, desvío opacidad, fraude y crisis en torno del IMSS Bienestar, detalló se dieron 18 mil menciones generadas por 7 mil autores únicos que acumularon 63 mil interacciones y 1.4 millones de usuarios el 31 de mayo el principal pico de las principales cuentas como Melisa Meli.

Aclaró que la Auditoria Superior de la Federación no encontró irregularidades y deficiencias en el IMSS Bienestar por lo que no emitió opinión, porque no contó con elementos suficientes para concluir revisión en tiempo establecido.

Por último destacó lo dicho por la diputada española, Cayetano Álvarez, que llegó a México asegurando que defendería la soberanía.

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