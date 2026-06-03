Cae asesor de Abelina López, alcaldesa de Acapulco... Omar García Harfuch confirma la captura del líder criminal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 11 personas en Acapulco, entre ellas, Jesús Zamora, asesor general de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, por el delito de extorsión.

En sus redes sociales, el funcionario federal detalló que derivado de las acciones de inteligencia e investigación, así como las denuncias anónimas presentadas ante autoridades correspondientes, se desplegó un operativo por parte de la FGR, la Secretaría de Marina y la SSPC.

¿Cómo operaba el funcionario municipal detenido en el puerto?

Luego de la realización de nueve cateos, se logró la detención de 11 personas, entre ellas Jesús Zamora, quien es líder del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos; el Gobierno Federal lo liga como líder de una organización criminal dedicada a la extorsión sistemática a prestadores de servicios.

“Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación relevante y equipos tecnológicos que fortalecerán las investigaciones y permitirán ampliar las acciones contra esta estructura delictiva”.

“Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México de combatir con toda firmeza a quienes lucran con el miedo y la violencia. La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo”.

¿Cuál era el estatus de Jesús Zamora en el ayuntamiento de Acapulco?

Se confirma también que dentro de los 11 detenidos, hay siete que cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, para llevar a cabo actividades de extorsión.

De acuerdo con documentos obtenidos a través del Sistema Nacional de Transparencia, se confirmó que Jesús Zamora, hasta el año pasado, continuaba como asesor general de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, con un salario superior a los 40 mil pesos.

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