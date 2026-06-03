Que regrese el otro Trump… que rectifique: AMLO

Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, durante la visita de AMLO a Washington en julio de 2020.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó un apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, al publicar un texto pronunciándose porque Donald Trump, reflexione y vuelva a ser como fue durante el mandato del político tabasqueño.

A través de su cuenta de la red social “X”, AMLO indicó que en su administración existieron distintos temas en los que existieron diferencias sin embargo señaló, se dieron acuerdos con respeto a la soberanía de las naciones.

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Ataques contra México tienen un motivo político electoral: AMLO

Ante ello se cuestionó el motivo de cambio del mandatario estadounidense y aunque propuso que se dio porque cambiaron las circunstancias, y al encontrarse en su último mandato como presidente, no está obligado a moderarse, descartó esa posibilidad, también dijo ya no ejerce como antes su liderazgo de manera directa, y depende en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de estado.

Para López Obrador, Trump no quiere ser identificado como un mandatario atrabancado y que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta con sus vecinos de Canadá y México.

Respecto a las acciones que ha tomado su gobierno contra México, el exmandatario mexicano expresó:

“Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”.

AMLO pide a Trump gobernar “como antes”

Atribuyó por ello el cambio de Trump, a falsos amigos y consejeros internos y del exterior, lo que dijo “lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”.

López Obrador llamó a Trump a rectificar y gobernar como antes; “con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean, y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”.