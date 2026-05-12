México emite alerta hantavirus tras brote en crucero; sin casos confirmados

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), emitió un aviso epidemiológico por hantavirus luego del brote de la variante de los Andes registrado en el crucero MV Hondius, que navegaba por el Atlántico Sur.

De acuerdo con el reporte, hasta el 11 de mayo se habían contabilizado nueve casos relacionados con el brote: siete confirmados, dos sospechosos y tres personas muertas.

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La Organización Mundial de la Salud recibió la notificación del brote el 2 de mayo y el 6 del mismo mes se confirmó mediante análisis de laboratorio que el agente causante era el hantavirus de Los Andes.

Ante esta situación, el CONAVE envió una alerta a todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, así como a las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

La autoridad sanitaria aclaró que hasta el momento no se han identificado casos en México.

En cuanto al Hantavirus de los Andes, informo lo siguiente:

1. A la fecha, en México no se han detectado casos.

2. México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales. — Dr. David Kershenobich S (@DKershenobich) May 12, 2026

¿Cuáles son los riesgos y recomendaciones ante este virus?

El hantavirus puede provocar síndrome respiratorio agudo grave y su periodo de incubación va de siete a 42 días y, en etapas tempranas, puede confundirse con influenza, covid 19, neumonía, leptospirosis y otras infecciones respiratorias.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico.

Cabe señalar que la atención médica consiste en soporte clínico intensivo, oxigenoterapia y vigilancia estrecha.

El CONAVE recomendó reforzar la detección oportuna en pacientes con síntomas respiratorios graves y antecedentes recientes de viajes internacionales o exposición compatible.

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