Fuerzas federales retoman control en Chilapa, Guerrero tras bloqueos

La Secretaría de Gobernación informó que autoridades federales y estatales retomaron el control de la zona de Chilapa, Guerrero, luego de varios días de bloqueos carreteros, enfrentamientos y desplazamiento de familias en comunidades de la Montaña baja de Guerrero.

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De acuerdo con la dependencia, pobladores permitieron el ingreso de las fuerzas de seguridad al corredor comunitario de Chilapa, lo que permitió restablecer el diálogo y liberar la carretera estatal Chilapa de Álvarez–José Joaquín de Herrera, así como otros caminos secundarios.

En el operativo participan 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, apoyados con 164 vehículos, cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.

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Las autoridades federales y estatales tomaron control de la zona de Chilapa, Guerrero



Comunicado 📄 https://t.co/kEkWYDD1cE pic.twitter.com/9X7lL1x9lH — Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026

¿Cuál es la situación de las familias y servicios en la zona?

Gobernación detalló que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo se brindó atención a las familias que abandonaron sus hogares por las agresiones. Las autoridades entregaron alimentos, atención médica, colchonetas, cobertores y generadores de energía eléctrica.

En total, 120 personas desplazadas decidieron permanecer en sus localidades y no ser trasladadas a albergues.

La dependencia reportó que seis personas lesionadas reciben atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

Durante la tarde, la Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro eléctrico, con lo que también se recuperaron los servicios de internet y telefonía en la zona.

En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, junto con mandos militares, navales y autoridades de seguridad federal y estatal.

El @Gob_Guerrero logró avanzar en la construcción de acuerdos de paz y estabilidad en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, durante dos asambleas comunitarias encabezada por el subsecretari, Francisco Rodríguez y el secretario de @SSPGro, Daniel Ledesma Osuna. pic.twitter.com/WUqPtqjTQg — Secretaría General de Gobierno (@SGG_Gro) May 12, 2026

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Acuden servidores públicos de Gobernación a zona de conflicto de Chilapa, Guerrero



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