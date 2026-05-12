Inundaciones en CDMX hoy: Lista de alcaldías con Alerta Roja, Naranja y Amarilla
El cielo se desplomó sobre la capital. Esta tarde, diversas vialidades se transformaron en auténticos ríos tras las intensas tormentas que azotan a la CDMX.
La Ciudad de México activó la Alerta Roja debido a la intensidad de las lluvias en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las tormentas han generado afectaciones severas en la infraestructura y la movilidad de la zona norte de la capital.
En Gustavo A. Madero el volumen de agua ha obligado a los servicios de protección civil a extremar precauciones.
¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias en CDMX?
El reporte oficial indica que la magnitud de las precipitaciones no solo pone en riesgo la circulación vial, sino que mantiene a la demarcación en un estado de vigilancia constante ante las inundaciones.
Mientras tanto, también hay alerta naranja para las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
Y la alerta amarilla está activa en las alcaldías:
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿Qué vialidades presentan afectaciones por las lluvias?
Se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones debido a que diversas vialidades se encuentran bajo el agua, como lo es la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central y Bellas Artes, así como la Calle artículo 123.
¿Qué riesgos generan las fuertes lluvias en la capital?
Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante posibles inundaciones, afectaciones en la movilidad y complicaciones para peatones y automovilistas derivadas de las tormentas registradas este día en distintos puntos de la capital.