Inundaciones en CDMX hoy: Lista de alcaldías con Alerta Roja, Naranja y Amarilla

Debido a las intensas lluvias que se presentaron, diversos puntos de la ciudad quedaron inundados.

La Ciudad de México activó la Alerta Roja debido a la intensidad de las lluvias en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las tormentas han generado afectaciones severas en la infraestructura y la movilidad de la zona norte de la capital.

En Gustavo A. Madero el volumen de agua ha obligado a los servicios de protección civil a extremar precauciones.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por intensificación de #lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 12/05/2026, en @TuAlcaldiaGAM.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBL1MKlAiS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias en CDMX?

El reporte oficial indica que la magnitud de las precipitaciones no solo pone en riesgo la circulación vial, sino que mantiene a la demarcación en un estado de vigilancia constante ante las inundaciones.

Mientras tanto, también hay alerta naranja para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Brigada Tormenta pendiente de ustedes. Tengan paciencia estamos trabajando y atendiendo. pic.twitter.com/IrImy7S9AO — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 12, 2026

Y la alerta amarilla está activa en las alcaldías:

Iztacalco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se observan #lluvias de intensidad débil a moderada con chubascos ocasionales en la mayor parte de la ciudad.



Se espera que las lluvias tiendan a perder intensidad en las próximas horas. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica.



Mantente informado.… pic.twitter.com/LkTn42JtVF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

¿Qué vialidades presentan afectaciones por las lluvias?

Se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones debido a que diversas vialidades se encuentran bajo el agua, como lo es la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central y Bellas Artes, así como la Calle artículo 123.

¿Qué riesgos generan las fuertes lluvias en la capital?

Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante posibles inundaciones, afectaciones en la movilidad y complicaciones para peatones y automovilistas derivadas de las tormentas registradas este día en distintos puntos de la capital.

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